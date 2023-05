¿Te gusta reciclar? Conoce sedes del Reciclón del Ayuntamiento de Emiliano Zapata

Emiliano Zapata, Ver.- Electrónicos, papel y cartón, entre otros residuos generados en el hogar, estarán recibiéndose durante el “Reciclón 2023” que el Ayuntamiento de Emiliano Zapata convoca del 18 al 01 de junio en 12 centros de acopio, para involucrar a la ciudadanía en el tratamiento integral de los residuos.

Así lo compartió el presidente municipal Érick Ruíz Hernández, en el marco del Día Mundial del Reciclaje, al invitar a la población a sumarse llevando aceite vegetal usado, pilas, electrónicos y eléctricos, nailon, papel (libretas y libros), cartón, plástico (PET y HDPE), envases multicapa, latas de aluminio, vidrio, radiografías y metales.

Comentó que desde el inicio de su administración trabajan en un enfoque sustentable, por lo que además de estas acciones, consolidaron el Compostero Municipal en el que a partir de fibra de coco y residuos orgánicos de los comercios de Emiliano Zapata. Con ello, crean abono para el Vivero Municipal y los agricultores locales.

Llaman a participar en Reciclón | Foto: Cortesía Emiliano Zapata

La titular de la Dirección de Medio Ambiente y Fomento Agropecuario (MAFA), Judith González Delgado, comentó que el consumo sostenible es posible de la mano del pueblo y el Gobierno de Veracruz. Para muestra el “Reciclón 2023”, realizado por la campaña que la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) implementa en todo el estado y a la cual se suman por segunda ocasión.

Los centros de acopio son las oficinas de MAFA en la calle Luis F. Morales en Dos Ríos, de lunes a viernes de 9 am a 5 pm; el Centro Integrador en la congregación Jacarandas, lunes a viernes de 9 am a 5 pm; La Cima, lunes a viernes de 9 am-2:30 pm y de 4:30 pm a 5 pm; el “Fasti” del fraccionamiento Valle Real, las 24 horas.

Además, Lomas de la Pradera, lunes a viernes 11 am a 3 pm y de 5 pm a 7 pm; el Centro Comunitario del fraccionamiento La Pradera, lunes a viernes de 9 am a 2 pm; Morada del Quetzal, sábados de 8 am a 3 pm; en Terranova los lunes, miércoles, jueves y viernes de 9 am a 2 pm, los martes de 9 am a 5 pm y los sábados de 10 am a 2 pm.

También, en las Bibliotecas Municipales: Pacho Nuevo, lunes a viernes de 10:30 am a 2 pm y de 4 pm a 6:30 pm; en Chavarrillo Pueblo, lunes a viernes de 10:30 am a 2 pm y 4:30 pm a 7:30 pm; Rinconada de lunes a viernes de 9 am a 5 pm. Y la Unidad Deportiva “La Cruz” en Villa Emiliano Zapata “Carrizal”, de lunes a viernes de 9 am a 5 pm. Para mayor información sobre los responsables y fechas límite en cada centro de acopio, se puede contactar al teléfono de MAFA al 2286881144.