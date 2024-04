Telebachillerato de Xico pide ayuda para solventar deuda con CAEV; son más de 60 mil pesos

El coordinador del telebachillerato "Colonia Úrsulo Galván", con sede en el municipio de Xico, Arturo Andrade Morales, pide el apoyo de la ciudadanía para reunir recursos que permitan pagar un adeudo de aproximadamente 62 mil pesos a la Comisión Estatal de Agua del Estado (CAEV).

En entrevista, precisó que anteriormente el ayuntamiento de Xico se encargaba de pagar el servicio de agua de manera puntual, hasta que llegó el cambio de administración local en el 2018.

Sin embargo, asegura que el plantel no fue notificado de esa situación y al no realizar los respectivos pagos, el adeudo fue en aumento; el servicio de agua no ha sido suspendido, aunque el adeudo va al alza, con la tarifa comercial, a pesar de ser una escuela.

En el plantel estudian 35 alumnos y aunque sus papás y mamás han aportado, difícilmente pueden hacerlo, pues son de escasos recursos económicos; "viven de la agricultura y de la albañilería".

"En enero de 2018, con el cambio de gobierno tanto municipal como estatal, se dejó de subsidiar este servicio. El detalle es que nunca avisaron a la directora que se encontraba en funciones en ese momento y ella dio por hecho que las nuevas autoridades iban a seguir pagando el recibo del agua", agrega.

Durante marzo del 2020 a causa de la pandemia de Covid-19 se suspendieron las clases presenciales y el plantel estuvo cerrado durante casi un año y medio. Al regresar a clases presenciales, en agosto de 2021, "llegó el recibo con un adeudo de casi 40 mil pesos".

En enero de 2022, la directora fue destituida a causa de conflictos internos y el pago pendiente siguió en aumento.

Para septiembre de 2023, autoridades de la SEV le dieron el nombramiento a Arturo Andrade Morales como coordinador de la escuela y durante ese tiempo no se realizó alguna gestión para llegar a un acuerdo con la CAEV; para esas fechas, el adeudo era de más de 90 mil pesos.

Con el apoyo de padres y madres de familia, se han realizado pagos de hasta 10 mil 500 pesos, lo que comprueba que hay voluntad para pagar | Foto: Cortesía / Arturo Andrade

Cobran tarifa comercial, a pesar de ser escuela

"A la escuela le cobran la tarifa comercial, lo cual a todas luces es injusto, puesto que no somos un negocio, además por muy alto que fuera el recibo, llegaba de 300 pesos mensuales. Tomando en cuenta que desde enero de 2018 a enero de 2024 pasaron 73 meses, eso daría un total de consumo por la cantidad de 21 mil 900, es decir, son poco más de 40 mil pesos lo que están cobrando de más a una escuela", manifiesta el docente.

Con el apoyo de padres y madres de familia, se han realizado pagos de hasta 10 mil 500 pesos, lo que comprueba que hay voluntad para pagar, manifiesta.

"En noviembre del 2023, en un primer acercamiento, el personal de la CAEV nos daba un plazo de seis meses para pagar la totalidad del adeudo, o sea, había que realizar seis pagos de 15 mil", sostiene.

En el plantel estudian 35 alumnos y aunque sus papás y mamás han aportado, difícilmente pueden hacerlo | Foto: Cortesía / Arturo Andrade

"En un segundo acercamiento, la CAEV tuvo a bien no tomar en cuenta multas y recargos por la cantidad de 33 mil y cobrarnos solo 62 mil del consumo de enero de 2018 a la fecha, que deberán pagarse en 18 mensualidades; los pagos al mes son de 3 mil 450 cada uno".

El coordinador del plantel asegura que ha buscado el apoyo del Gobierno del Estado, del Ayuntamiento de Xico y de otras instancias para tratar de conseguir recursos y liquidar el adeudo.

Sin embargo, asegura que a la fecha no ha encontrado respuesta y que por ello se ve en la necesidad de pedir apoyo a la ciudadanía. Los interesados en brindar apoyo pueden comunicarse con el docente a través del número telefónico 228 419 0265, del Telebachillerato "Colonia Úrsulo Galván".