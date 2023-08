Acusan a docente de maltrato en telesecundaria de Veracruz

Veracruz, Ver.- Padres de Familia tomaron las instalaciones de la escuela Telesecundaria Justo Sierra, en la colonia Las Granjas, para exigir la destitución de una maestra de este plantel. La acusaron de presuntamente maltratar física y psicológicamente a los alumnos. También de faltarle el respeto a la propia directora del plantel educativo y a los padres de familia.

"Dijo que éramos gente baja y revoltosa, es una persona que tiene problemas de ira, yo no quiero que este con mi hija porque no le enseñará nada, tenemos una joven a la que le llamo prostituta y otra jóvenes les dijo igual; nosotros no queremos esa maestra para mi hija", asegura una de las madres afectadas.

¿Hicieron solicitud de destitución?

Afirma que ya hicieron la solicitud pertinente, pero ninguna autoridad estatal actúa, ya que supuestamente la maestra es familiar de un alto funcionario del gobierno.

"Ahorita tal vez agredió a 5 u 8 pero para que esperar lo siguientes padres de familia que haga actos iguales con los niños, hay que actuar antes y siempre en México se actúa después, siempre hay que buscarlos en lugar de cuidar a los niños, en el segundo día de clases y ya se está haciendo esto", condenó.

Otro de los padres afirma que en ciclos anteriores ya existen levantamientos de hechos contra la profesora por su misma actuación, pero ni el sindicato ni el supervisor escolar tomaron cartas en el asunto.

Dicen temer por las consecuencias que pudiera generar el comportamiento de la maestra en los alumnos: ¿Qué vamos a provocar, hay que tomar cartas en el asunto y la pelota ya la tienen desde el año pasado las autoridades y no han querido hacer nada”, reprocha. Las familias advirtieron que la escuela no abriría hasta que actúen ante su petición.