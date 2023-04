¿Condonación de tenencia vehicular? Podrás acceder solo con verificación

El secretario de Medio Ambiente en la entidad, Juan Carlos Contreras Bautista exhortó a los dueños de automóviles a cumplir con la verificación vehicular para que puedan acceder al programa de condonación de la tenencia vehicular 2023.

Precisó que la verificación vehicular es uno de los principales requisitos para obtener la condonación, además de que es una medida que garantiza menos contaminación ambiental.

¿Qué ocurrirá con los vehículos que no cuenten con el engomado de verificación?

Además, agregó que por ahora no se contemplan operativos para sancionar o sacar de la circulación a los vehículos que no cuenten con el engomado de verificación, aunque insistió en que si no han verificado no obtendrán la condonación vehicular.

¿Qué autos se deben verificar?

En entrevista previo al estreno del cortometraje infantil “Un vistazo al futuro”, en las instalaciones del cinema "Carmela Rey" de esta ciudad, el funcionario estatal detalló que durante este mes se tienen que verificar los automóviles con terminación 1, 2, 3 y 4 en sus placas.

“Los invitamos a que verifiquen, porque está vinculada con el ordenamiento para no pagar la tenencia vehicular; cerca del 80 por ciento de los vehículos en Veracruz han transitado al orden, según el informe que dio la Secretaría de Finanzas basado en el programa de reemplacamiento”, citó.

También manifestó que con el programa de reemplacamiento “todos ganaron”, tras sostener que muchos automóviles no contaban con la verificación y para poder acceder al programa sus dueños tuvieron que cumplir con el procedimiento.

Una situación similar ocurre en la actualidad, pues para poder tener acceso a la condonación de la tenencia vehicular, los dueños de automóviles deberán cumplir con la verificación de forma oportuna.

"La verificación va ligada con el pago de la tenencia; lo mejor es que realicen para acceder a la condonación”, puntualizó.