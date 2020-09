“Tengo la conciencia tranquila”, señala AMLO a sus adversarios

Tras haber sido recibido con manifestaciones en los tres puntos del territorio veracruzano que visitó, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, envió un mensaje a sus adversarios a quienes les aseguró que tiene la conciencia tranquila porque aquel que lucha por la justicia no tiene nada que temer.

Fue en el mensaje que dirigió en Córdoba, último punto de su recorrido por Veracruz como parte de la Evaluación de los Programas del Bienestar, donde manifestó que seguirá recorriendo el país como lo ha hecho desde el inicio de su mandato, sin guardaespaldas, por carretera y con un mínimo de presupuesto.

“Ya no hay lujos en el gobierno, yo me regreso como vine a Veracruz, por carretera, no hay aviones particulares, no hay helicópteros, todo eso se terminó, ya no hay pensiones millonarias para el Presidente, ya no se tienen ocho mil elementos del Estado Mayor para que lo cuiden, que sepan mis adversarios los conservadores que no voy a usar guardaespaldas, tengo mi conciencia tranquila, el que lucha por la justicia no tiene nada que temer”, dijo.

Aseveró que seguirá realizando giras con la frente en alto porque no tiene nada de qué avergonzarse, además de que su propósito es seguir la recomendación del expresidente Benito Juárez porque no puede haber Gobierno rico con pueblo pobre.

El mandatario federal mencionó que la misión del Gobierno es lograr la felicidad y protección del pueblo, por lo que seguirá llevando a cabo “un pensamiento distinto y una filosofía basada en el humanismo y amor al prójimo, para eso es este movimiento, esta transformación, vamos a avanzar, se escucha a todos, se atiende a todos, se respeta a todos, pero se le da preferencia a la gente humilde, pobre”.

Nuevamente respaldó el trabajo realizado por el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, por considerar que, en muchos años, es el primer mandatario de Veracruz honesto.

“Estoy muy orgulloso de que Cuitláhuac García gobierne Veracruz, que es una persona trabajadora, con convicciones y un gobernante honesto, como tenía mucho tiempo que no pasaba, que no sucedía en el estado de Veracruz porque se padecía de muy malos gobernantes”, expresó.

En ese sentido, manifestó que no siempre puede hablar como piensa; sin embargo, en ocasiones cuelga la investidura en un perchero.

Mencionó que tal y como lo señalaba el expresidente de la República, Adolfo Ruiz Cortines, se debe cuidar la investidura, “a veces la dejo en una percha para poder hablar con libertad y con franqueza. Eran muy malos los gobernadores, este presidente de la República, tuvo esa característica, fue un buen presidente porque fue honesto, es de los presidentes de México caracterizado por su honestidad, un veracruzano a seguir”.

“Veracruz no ha tenido buena suerte en cuanto a gobernadores, muy pocos, la mayoría puro gobernador mediocre y ladrón, ahí hice a un ladito la investidura (en tono de risa), pero no tenían buenos representantes, buenos gobernantes, buenas autoridades, me da gusto que Veracruz tenga un gobernador como Cuitláhuac”, expuso.

Aseveró que seguirá apoyando al Estado, ya que Veracruz a la fecha tiene alrededor de 130 mil millones de pesos de presupuesto y de esta cantidad 120 mil millones están comprometidos para pagar a maestros, médicos, enfermeras y gasto corriente.

Del resto, dijo, 5 mil son para pagar intereses de la deuda y únicamente quedan 5 mil millones para invertir.

Al respecto, destacó que sólo de los programas sociales del gobierno Federal se genera una inversión de 36 mil 782 millones para el Estado, por lo que el mandatario estatal tendrá su apoyo por lo que resta de su administración.