Tengo la mejor propuesta para Xalapa: Chocolate

“Nosotros tenemos la mejor propuesta, algunos nos han copiado, pero ellos no lo saben hacer; ellos llaman, pero al final no tienen el control porque obedecen a alguien más arriba, a un partido o una persona y yo no obedezco a nadie más que a la sociedad”, afirma el candidato a la presidencia municipal de Xalapa por el Partido Encuentro Solidario (PES) José Alberto Pérez Fuentes, mejor conocido como "Chocolate".

En entrevista para Diario de Xalapa apuntó que entre sus propuestas está satisfacer las necesidades primarias de la población como son la educación y la salud además de que se cuente con espacios deportivos, oportunidades de trabajo, capacitación, integración a la sociedad y una zona industrial, así como áreas de entretenimiento donde se pueda tener deporte, ciencia, tecnología y el arte.

“Necesitamos recomponer el tejido social a partir de la integración de la familia y para eso tenemos que hacer actividades que integren a la familia, impondremos algunas actividades recreativas, como el jueves de danzón, el viernes de salsa, el sábado de trova y así sucesivamente tenemos un buen plan de trabajo donde todos tienen que participar”, dijo.

Local Que xalapeños administren el presupuesto y obras de acuerdo a necesidades: Chocolate

José Alberto Pérez Fuentes nació en la calle California número 10 en la colonia Guadalupe Rodríguez, estudió en la escuela Leopoldo Kiel y la Antonio María de Rivera; creció en el barrio de El Dique y a los 8 años empezó a cortar café, pero además boleó zapatos, vendió periódicos, hot dogs y arregló refrigeradores y lavadoras, entre otras cosas.

En su adolescencia fue líder estudiantil y posteriormente fue custodio en el reclusorio de Pacho Viejo. Fue soldado paracaidista, policía, agente investigador y en 1992 ingresó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de donde es jubilado.

El apodo de “Chocolate” se lo puso uno de sus compañeros de secundaria, Miguel Ángel Salgado Flores a los 13 años y ya nadie se lo quitó, ahora los xalapeños así lo identifican.

“Soy abogado, tengo una empresa inmobiliaria, litigo materia fiscal y vengo producto del esfuerzo, crecí en el Barrio de El Dique, llegué a los 13 años lo que me dio identidad y carácter, de ahí me pusieron el Chocolate, al principio lo hicieron despectivo, pero yo comía una paleta de chocolate porque tenía problemas de hipoglucemia, me dormía en la clase y tenía que estar chupando un dulce, el maestro me quería sacar de la clase y muchos decían, ya déjelo es el chocolate”, narró.

Refirió que ese apodo le dio identidad porque los xalapeños y sobre todo en el ámbito deportivo, lo conocen como “choco” o “chocolate”.

José Alberto Pérez Fuentes, candidato a la presidencia municipal de Xalapa por el PES / Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

“Jugué en todos los barrios de Xalapa, en la mayoría, en la Progreso, San Bruno, Coapexpan, siempre he jugado con otros barrios porque me gusta mucho el deporte”, dijo.

Y es que explicó que este es un medio para que los jóvenes encuentren sus talentos y que en este momento es un rubro que está olvidado en la capital del estado.

“La verdad es que están muy deteriorados los espacios deportivos y casi no hay, la capital del estado es la única en todo el país que no tiene una unidad deportiva municipal y no hay espacio para los jóvenes. Es una situación integral, para abatir la inseguridad tiene que generarse empleo y darles oportunidad a los jóvenes, sino no se da la oportunidad de manera integral, a algunos no les gusta el deporte, les gusta la cultura, las artes, el teatro, entonces tenemos que crear oportunidades para todos, haremos una zona industrial para que esto vaya generando empleos de mejor ingreso, el salario promedio en Xalapa es de menos de un salario mínimo del Distrito Federal y es muy poco”.

ZONA INDUSTRIAL

Refirió que en Xalapa hay un número importante de madres solteras que tendrán en la zona industrial una fuente de trabajo.

José Alberto Pérez Fuentes, candidato a la presidencia municipal de Xalapa por el PES / Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Se trata de un proyecto que podría aterrizarse en El Castillo, “ahí tendríamos un muelle seco de granos y de contenedores para descargar un poco el puerto de Veracruz y nos toca más cerca Puebla y México, venir a recoger los contenedores y los granos a Xalapa que ir hasta el Puerto”.

Expuso que sería una zona industrial también ecológica que de oportunidad de desarrollo y crecimiento para todos.

CENTROS BARRIOS DEPORTIVOS

Otra de sus propuestas es construir 20 centros deportivos en todo Xalapa que tendrían alberca y área de gimnasio multiusos, cancha de basquetbol, y una cancha de fútbol 7, que estará abierto de 6 de la mañana a 10 de la noche.

Local Puerto seco y zona industrial para Xalapa: Chocolate

“Sí se puede hacer vale 18 millones de pesos y hay dinero para construirlos, la meta son 20, iremos poco a poco, hay espacios, hay lugares, necesitamos terrenos de 60 por 70, pero además hay espacios que el ayuntamiento debe recuperar para poner esos centros barrios deportivos y van a ser también culturales y artísticos porque habrá gimnasia rítmica, artística, música y van a competir entre sí, mientras exista un torneo de barrios de box en San Bruno, en el Dique va a ser el torneo de lucha olímpica, en la Carolino Anaya de lucha libre, en el Castillo de basquetbol, béisbol y así en los 12 centros barrios va a haber competencias entre sí para integrar a la familia, es una forma de integrar a las familias y luego de integrar a la sociedad”, abundó.

Para Chocolate entre sus fortalezas y en comparación con el resto de sus contendientes, es que cuenta ya con un plan de trabajo definido y sabe quién, cómo, dónde y en el tiempo en que se va a aplicar.

“Traemos un plan de trabajo que integra a la sociedad, no divide, es un programa de trabajo que el 1 de enero de 2022 iniciaremos si así lo vota el 6 de junio la sociedad que así va a ser, además, empezaremos a trabajar para integrar a la sociedad”, dijo.

Consideró que tiene ventaja en seguridad pública porque el resto de candidatos no sabe de seguridad pública e incluso “uno de ellos la devolvió en un periodo pasado y tenemos la fortaleza de que ellos ya fueron (alcaldes) y no hicieron nada, administraron desde el primero de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2020 25 mil millones de pesos y nadie los ve en Xalapa, necesitamos cambiar, pero necesitamos crear algo que se llama gobernanza, darle el poder al ciudadano, que será otra fortaleza”.

José Alberto Pérez Fuentes, candidato a la presidencia municipal de Xalapa por el PES / Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Agregó que por 80 años se ha engañado a la población con despensas, tabletas, láminas y se ha creado de la riqueza, miseria, lo que es necesario romper, por lo que llamó a los jóvenes y adultos así como adultos mayores a salir a votar para después no quejarse.

“En la última elección votaron 120 mil personas alrededor en las elecciones municipales y 240 mil no votaron y hoy nos quejamos todos, los que no votaron y los que sí, necesitamos saber elegir la propuesta, olvidémonos de los partidos y de las personas que ya fueron, veamos las propuestas”, abundó.