Abarrotan Xalapa: aumentan los negocios de productos chinos

Desde artículos de papelería, para el hogar, fiestas, jardinería, lámparas, regalos, portarretratos, belleza, cortinas, persianas, chácharas o todo para las mascotas son algunos productos que venden las distintas tiendas chinas que se han instalado en Xalapa.

¿Dónde se ubican las tiendas de productos chinos en Xalapa?

En esta capital funcionan variados negocios que solo comercializan productos asiáticos tanto en Lucio, Enríquez, el Pasaje Tanos, la avenida Orizaba, la nueva plaza comercial ubicada en Lázaro Cárdenas y una más que se acondiciona en Manuel Ávila Camacho, donde funcionó por muchos años la mueblería Crediland.

¿Qué otros productos se pueden encontrar?

Entrar a estos comercios es acceder a productos de todo tipo a precios bajos. Maletas de viaje de tamaño grande en 800 pesos, sombrillas en 160 pesos, cortinas 320 pesos, persianas de distintos tamaños y modelos desde 540 pesos. Mascarillas de miel, aceite de oliva o aguacate por 8.70 pesos.

Local No alcanza ni beneficia: jóvenes opinan sobre el aumento al salario mínimo

También se pueden hallar mochilas desde 40 pesos y hasta 320 de acuerdo al tamaño. Los clientes pueden comprar una raqueta eléctrica anti mosquitos por 100 pesos, extensiones para aparatos eléctricos de distintos tamaños y calidades desde 60 pesos hasta 180, ventiladores personales de distintas figuras por 126 pesos, cajas de té de jengibre, canela, jazmín o el tradicional verde por 15 pesos, pero si adquieres tres o más tienen descuento.

En estos comercios hay productos como velas con precios desde 46 hasta 77 pesos con aromas, porta retratos de varios tamaños en un material plástico por 45 hasta 240 pesos, álbumes fotográficos para bebés, cumpleañeros o parejas por 200, 90 o 72 pesos.

Cada tienda de productos orientales es distinta pero coinciden en la oferta de muchos de los artículos que comercializan.

Coinciden en la abundante oferta de productos de belleza femenina. Labiales, mascarillas, cepillos, peines, pasadores, broches, maquillajes de distintos tamaños, marcas y calidades. Los precios son desde 10 pesos hasta 500 para los estuches para joyas y artículos de belleza.

Una más se acondiciona en Manuel Ávila Camacho, donde funcionó por muchos años la mueblería Crediland | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

La clientela también puede comprar ropa íntima pantaletas, medias, tines, calcetas, calcetines, tobilleras deportivas, gorras para protegerse del sol o gorros tejidos para el frío.

Además de lentes para leer por menos de 60 pesos. Libretas de varios tamaños y precios menores a los cien pesos, telas adhesivas, papel, cajas y bolsas para regalos, globos para inflar, gorros, máscaras, vasos, platos y tenedores para fiesta.

Hay juguetes plásticos y de madera para los pequeños como aviones, helicópteros, patinetas, patines, ajedrez, damas chinas.

Para la casa hay de todo. Desde cristalería como copas, vasos y jarrones, hasta todo para decorar baños, recámaras, cocinas, patios. Para la limpieza del hogar hay escobas, detergentes o pastas dentales y cepillos de bambú o eléctricos, con un módico costo de 140 pesos.

La tienda más grande es Mega China que se instaló en la avenida Orizaba 133, colonia Obrero Campesina | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Para las mujeres hay todo tipo de bolsas, de materiales parecidos a la piel. Los precios van desde 60 pesos las pequeñas hasta 760 las más grandes.

No pueden faltar los peluches de osos, jirafas, tapetes para yoga por 244 pesos, inciensos de infinidad de olores para olvidar el estrés y las malas vibras.

Otros de los productos que hay en todas las tiendas son los destinados a las mascotas. Casas, collares, juguetes, identificadores y colchonetas para que duerman. Precios también varias, pero hay artículos desde 18 pesos hasta 670 los contenedores para transportar perros y gatos.

La tienda más grande es Mega China que se instaló en la avenida Orizaba 133, colonia Obrero Campesina, en lo que por muchos años fue el salón Bazar, sitio donde se realizaban bailes populares con importantes grupos. Ahí los domingos funcionaba como bazar o mercado de productos locales.

Entrar a estos comercios es acceder a productos de todo tipo a precios bajos | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Otros negocios son: Novedades Chinita en el Pasaje Tanos, Ofermax, mayoreo y menudeo en la calle Lucio, tienda China Shunfeng, en la esquina de Roa Bárcenas, Tienda Panda y Miniso en Enríquez y una más que será Hiperchina, que abrirá próximamente en Ávila Camacho, donde estuvo por años la mueblería Crediland.

¿Qué opinan comerciantes de Xalapa sobre las tiendas chinas?

A unos pasos de una de las tiendas, la que funciona en el Pasaje Tanos, donde en los últimos años funcionó un almacén de ropa El Principado y que permaneció desocupado casi una década, está un comercio emblemático de la capital que es Regalos Patty´s, que tiene 52 años de tradición en la venta de chácharas, todo para regalos y que cuenta con tres sucursales.

La empresaria Patricia García Ortiz, propietaria de estas tiendas de chácharas, califica a estos negocios de productos chinos como una "plaga".

Expone que obviamente le impacta que estos comercios instalen sin son ni son, “pero creo que así como llegan se irán”.

Algunos comerciantes de Xalapa califican a estos negocios como una competencia desleal | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Su establecimiento vende peluches, todo tipo de regalos, cajas y papel para adornar los obsequios desde hace muchos años han sobrevivido porque siempre han ofrecido calidad y un servicio personalizado a sus clientes.

Resalta que obviamente son comercios que puede considerar como competencia desleal porque ofrece artículos baratos, pero sin garantía.

Indica que desde siempre han mantenido sus tiendas al día. Tienen los peluches de los personajes de moda, de excelente calidad y considera que aunque le hacen mella en sus ingresos, seguirán trabajando para atender a los xalapeños que tienen como tradición comprar en negocios locales que conocen de toda la vida por su calidez y servicio.

¿Qué opinan empresarios?

Las tiendas de productos chinos que se han instalado en la ciudad están dentro del marco legal, cumplen con la normatividad y generan una derrama económica importante en la ciudad, expuso el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) en Xalapa, Carlos Luna Gómez.

De la calidad de los artículos que se venden en estas tiendas, comenta que la palabra final la tienen los consumidores.

Resalta que todos los productos que venden estos comercios pasan por las aduanas del país de manera legal, lo que significa que están en todo su derecho a comercializarlos.

No pueden faltar los peluches de osos, jirafas, tapetes para yoga por 244 pesos | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Aquí la cuestión, agrega, queda en el consumidor que es el que tiene que establecer sus parámetros de seguridad, principalmente, cuando adquiere artículos eléctricos que a veces no cumplen con las normas de seguridad.

“Hay productos que su rendimiento es menor pero sus costos son bajos. Entonces los clientes que los compran deben checar el tema de garantías y verificar que se puedan cambiar, eso es lo que tienen que verlo con el comprador”.

Carlos Luna comentó que finalmente son establecimientos que cumplen con todos los requisitos y además crean empleos y rentan locales para instalarse, lo que genera un movimiento económico positivo.

Este tema de apropiación de mercados de los productos orientales, dice que debe incentivar a los productores mexicanos a adaptarse a los cambios globales para poder competir comercialmente.

Por su parte, empresarios explican que son establecimientos que cumplen con todos los requisitos y además crean empleos | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Subraya que el tema es la calidad de los productos por lo que cuando los consumidores acuden a realizar sus compras, analicen lo que es mejor, si adquirir algo barato pero sin todo el nivel de calidad al que se está acostumbrado.

Más allá del punto de los precios, insistió el presidente de la Canaco-Servitur a tener cuidado cuando se compran aparatos eléctricos porque luego tienen variaciones intensas de sus líneas de distribución, derivado de productos que no cumplen con los lineamientos oficiales. “En eso hay que tener cuidado. Y cuando se encuentren con productos defectuosos hay que acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), para checar que no se haya comprado un producto que sea basura. Pero es cuestión de los consumidores exigir calidad y no irse solo por un precio barato”.