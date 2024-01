Desesperados: altos precios en productos impacta a cocinas económicas

El encarecimiento de los alimentos básicos como jitomate, cebolla y aceite, entre otros, provoca que propietarios de cocinas económicas estén en una situación desesperada, “porque no da para mantener el precio por debajo de los 50 pesos y cada día se les complica el pago de trabajadores y servicios”.

En el caso de la cocina económica El Huequito, que tienen 20 años funcionando en la zona centro, su propietaria Verónica Castro Camacho resalta que nunca antes había sufrido tanto para mantener el negocio a flote, “tal es la situación que he pensado en dejar este negocio de la comida porque no da para más en estas circunstancias”.

Para ilustrar mejor la situación, comenta que una caja de tomate hace unos meses le costaba 350 pesos y ahora tiene que pagar mil 100, por la misma cantidad. "Y qué decir de otros productos como la cebolla que está en la misma situación”.

El negocio de la comida corrida económica es un giro importante en Xalapa dado que es ciudad de estudiantes y personas que vienen a realizar trámites a las dependencias, “pero en este momento la estamos pasando muy mal. Estamos desesperados por la situación. Todo está carísimo”.

"El tema es que no solo es el jitomate el que cuesta hasta cuatro veces el precio que tenía hace unas semanas, sino que es la cebolla, calabaza, azúcar, aceite, arroz y frijol. Así no se puede sostener un negocio de comida”.

Anudando a todo eso, como negocios establecidos deben pagar los salarios que aumentaron, además de la luz y el gas. “No es posible seguir así por varios meses, ojalá y esto no continúe porque habrá más cierres de negocios de comida corrida”.

El encarecimiento de los alimentos básicos provoca que propietarios de cocinas económicas estén en una situación desesperada | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Verónica Castro indica que todo les está pegando y es como si todo fuera dirigido a afectar a los negocios medianos y pequeños, que son los que finalmente creamos empleos, “pero está muy complicado y la verdad es que en estos días, desde diciembre hasta he pensado en cerrar o alquilar el negocio porque no me da”.

En esta semana tuvo que aumentar a 60 pesos el precio de la comida corrida, pero para que le diera e incluyera todos los costos que tienen tendría que darlo en 90 pesos, “pero comprenderá que no puedo dar una comida a ese costo, porque perdería a mis comensales que he tenido por años, dada la calidad del servicio que se ofrece en este negocio xalapeños”, digo.

“Obviamente vemos con tristeza el cierre de negocios de comida en la ciudad. Porque no es posible aguantar tantas obligaciones salariales e insumos caros sin tener ganancias para subsistir”.

Señalan que en esta semana aumentaron a 60 pesos el precio de la comida corrida | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Cocinas económicas seguirán en la lucha

Por su parte, Maricela Andrés de la Cruz, del Sazón de Puebla, ubicado en Juan Zilli, explica que no ha sido nada fácil el comienzo del año. “Todo se fue a las nuevas y nuestros ingresos y clientes se cayeron”.

Optimista, comenta que seguirá en la lucha, “que ella mantiene su comida económica que incluye sopa, plato fuerte, ensalada y tortillas hechas a mano en 40 pesos”.

Remarca que si le aumenta el precio teme perder a sus clientes, “por lo que aguanto y sostengo mi costo, porque espero que esta situación del alza de jitomates, lechuga, aceite y todo lo demás se estabilice pronto y regrese a su estado normal".

El Sazón de Puebla está ubicado en Juan Zilli | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Indica que sus precios son bastante accesibles porque se pone en el lugar del comensal, “porque hay mucho trabajador que viene porque busca comer rico y a un precio accesible”.

En ese sentido, Olga Ramírez Peredo, encargada del negocio de comida La ensalada, explica que es duro mantener cualquier negocio de comida con los precios actuales.

“Todos los días que surtimos nuestros insumos debemos pagar más y los precios no los podemos subir, “porque entonces ya no nos comprarían nada”.

Ojalá y el gobierno, detenga esta situación porque “nos pega a los pequeños negocios y a todas las familias". El problema es que nos obliga a cerrar porque no pagamos insumos o sueldos de los trabajadores”.