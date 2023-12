En 2023, sin avances en tipificación de la violencia vicaria; denuncian diputadas

Pese al llamado que se hizo a nivel nacional para que en las entidades federativas se tipifique la violencia Vicaria en el Congreso local no pasará este año y continuará en la congeladora.

En Veracruz se presentaron dos iniciativas relacionadas con este tema, una de parte de la diputada de Movimiento Ciudadano, Ruth Callejas Roldán, en enero pasado, y otra por la legisladora de Morena, Ana Miriam Ferráez Centeno, en marzo.

Ambas iniciativas fueron turnadas a la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, la cual dirige el diputado de Morena, Luis Fernando Cervantes Cruz, quien fue señalado por sus compañeras de bancada como el responsable del retraso en la dictaminación de dichas iniciativas, debido a que no ha citado a reunión de Comisión y, por tanto, no se le ha brindando la atención que el tema requiere.

Al respecto, la presidenta de la Mesa Directiva, Adriana Esther Martínez Sánchez, señaló que cada Comisión sabe su responsabilidad y debe actuar en consecuencia. "Se están analizando en las Comisiones correspondientes, cada Comisión sabe lo que hace, sabe su trabajo y lo hace con responsabilidad, lo vamos a ver", expuso.

Señaló que faltan sesiones por realizar, por lo que se hará un llamado a los legisladores que integran las Comisiones para que atiendan de manera puntual el tema. "Todavía estamos viendo esos temas, faltan sesiones, lo vamos a checar", argumentó.

Luis Fernando Cervantes Cruz, fue señaladocomo el responsable del retraso en la dictaminación de dichas iniciativas | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Por su parte, la diputada Rosalinda Galindo Silva, vocal de la Comisión antes mencionada, manifestó que se trata de un tema que debe ser atendido de manera inmediata, pero no se ha convocado a reuniones.

"Yo no te puedo decir porque el que convoca es el presidente de la Comisión, Luis Fernando, pero no ha habido reuniones, él nos invita y nosotros acudimos, pero no ha habido reuniones", expresó.

Sobre el tema, Ana Miriam Ferráez Centeno, quien presentó una de las dos iniciativas, aseguró que ha existido un acercamiento con el presidente de la Comisión, a fin de que se dictamine de manera inmediata. "A mí me urge que salga el dictamen, ya estuve platicando con el presidente de la Comisión para dictaminar porque queremos que salga lo más pronto posible", manifestó.

Indicó que desde hace "mucho tiempo" se ha hecho presión para que el dictamen se realice. "La iniciativa que presenté sí tiene una sanción penal, es la diferencia de la otra iniciativa y estamos pidiendo que se hagan las reformas y adiciones que se requieran en el Código Civil y Penal sobre violencia Vicaria", mencionó.

Este medio de comunicación solicitó una entrevista con el presidente de la Comisión, Luis Fernando Cervantes Cruz, a fin de que diera a conocer los motivos por los que existe el retraso en el dictamen; sin embargo, de manera personal no accedió a la misma.