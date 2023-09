¡Uno más! Zenyazen Escobar también se inscribirá a la encuesta de Morena

El titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García anunció que se registrará para participar en la encuesta de elección para la Coordinación Estatal de Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

A través de sus redes sociales, el funcionario estatal indicó que si la paridad no se lo permite, se postulará a la senaduría.

¿Qué sucederá en caso de no poder participar en la encuesta de Morena?

Asimismo, refirió que en caso de no poder participar en la encuesta por la gubernatura apoyará a Rocío Nahle García en su aspiración por este cargo de elección popular.

"Estamos solicitando que se nos mida en esta encuesta que realizará el partido, a los compañeros y la compañera para ver cómo nos encontramos, ver cómo estamos y, de igual manera, decir que en el caso de género estaríamos participando para el senado y decir que en todo momento estaríamos apoyando a Rocío Nahle por la gubernatura de Veracruz", dijo.

Manifestó que la convocatoria marca que 90 días antes del proceso electoral deba separarse del cargo, por lo que se encuentra en tiempo y forma para continuar su labor como titular de la dependencia estatal.

"Tengo 90 días antes del proceso electoral para separarme del cargo, por lo que continuaré en este espacio", expuso.

El funcionario estatal pertenece al gabinete de la actual administración, cargo que obtuvo luego de ser diputado local por el partido Morena.

Me entusiasma anunciar que me inscribiré a la encuesta de mi partido, @morena_veracruz, por la gubernatura del estado. Si la paridad de género no me lo permite, me postularé a la senaduría para continuar buscando en 2024 mejores condiciones para las y los veracruzanos. — Zenyazen Escobar García (@ZenyazenEscobar) September 20, 2023

Escobar García fue uno de los impulsores del Movimiento Magisterial durante el inicio de la Reforma Educativa e incluso organizó varias movilizaciones en la capital veracruzana ante la implementación de este plan educativo.