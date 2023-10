"Yo fui el extorsionado", asegura Sergio Rodríguez sobre tema con empresarios

El titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente, Sergio Rodríguez Cortés afirmó que él fue víctima de extorsión de parte del presidente de Coparmex Xalapa, Juan Carlos Díaz Morante.

“La extorsión la recibí yo porque si no aceptaba yo, que si no aceptaba él (el empresario) pusiera la multa. Ahora resulta que la multa la puede poner él y no el procurador, iba a salir a los medios a declarar, eso sí es una presión a la autoridad, lo que hice fue mi trabajo porque no se ha declarado que se ha pedido un recurso fuera de lo que marca la ley”, dijo.

¿Cómo inició dicho conflicto?

En entrevista, realizada en la capital veracruzana, indicó que el conflicto surgió luego de que se les pidiera a las empresas llevar a cabo su regulación ambiental, ya que algunas operan sin los permisos correspondientes.

Local ¡Es oficial! Diputade cambia su nombre a Ky

“No son las dos (empresas) de él, una de ellas es de su padre, es una cervecera, no se le ha multado. Ellos no han aceptado las observaciones de la autoridad, y la que se multó fueron 6 mil UMAS, cada mil UMAS son alrededor de 100 mil pesos para que lo tengan presente, dieron un primer pago en septiembre y falta la otra mitad de la empresa, pero ellos recurrieron a una opinión de parte de la Secretaría de Medio Ambiente porque no cuentan con una evaluación ambiental. La dependencia les dice que no se va a evaluar si tiene años trabajando, no se puede evaluar el daño al ambiente”, comentó.

Manifestó que, tras ello, la Procuraduría tiene que hacer un dictamen y una evaluación, entonces una de las empresas decidió ponerse al corriente con el tema y dejó sola a la otra empresa.

Mencionó que anteriormente sin permisos y sin evaluaciones se daban “moches” para dejar operar a las empresas, pero actualmente se pide que se cuente con la evaluación ambiental.

“Si no tienen la evaluación ambiental no pueden trabajar, es algo muy sencillo”, expresó.

Descartó la presentación de una denuncia contra las empresas o las personas que las representan por los señalamientos que se hicieron en su contra.

Sergio Rodríguez Cortés indicó que el conflicto surgió luego de que se les pidiera a las empresas llevar a cabo su regulación ambiental | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

“Yo estoy enfocado en el trabajo y en varias acciones al frente de la Procuraduría, yo les contesto a los empresarios que su dinero, sus multas están siendo invertidas para revertir los impactos negativos en Veracruz, lo que pongo es mi disposición y espero que ellos vean que no quiero afectar a nadie, mi tema es medio ambiente y aplicar la ley”, expuso.