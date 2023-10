Niega Gobernador de Veracruz que exista proselitismo a favor de Rocío Nahle

Xalapa, Ver.-El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez hizo un llamado a integrantes de su gabinete para evitar malos entendidos, tal como ocurrió durante el Quinto Congreso Nacional de Energía en Boca del Río, en donde se tuvo como invitada a Norma Rocío Nahle García, exsecretaria de Energía y aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en el Estado.

En conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, señala que ha hablando con integrantes de su gobierno, a quienes les dijo que "se tienen que cuidar las formas", pues algunos se excedieron al demostrarle su afinidad.

Además, precisa que ninguno de los participantes en ese evento hicieron referencia a temas políticos electorales.

"El evento es académico, de difusión científica tecnológica muy importante para el puerto de Veracruz y para Veracruz, porque logramos convocar a 60 importantísimas empresas", agrega.

Dijo estar consciente de las declaraciones realizadas por el exdelegado de la Secretaría del Bienestar y también aspirante a la coordinación de los Comités de Defensa de la 4T, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien señaló que se realizó un acto de proselitismo durante el evento de energía en favor de Rocío Nahle.

Sin embargo, negó que se hayan utilizado recursos públicos y que Rocío Nahle García acudió por invitación de la Secretaría de Energía, que decidió otorgarle un reconocimiento por la labor que desempeñó durante el tiempo que estuvo al frente de esa dependencia federal, incluida la construcción de la refinería Dos Bocas, en Tabasco.

También destaca que en Veracruz hay mucha industria dedicada a temas de energía, incluida la planta nuclear Laguna Verde, única en el país.

"Tenemos hidroeléctricas y de ciclo combinado, además de que se está construyendo en Tuxpan otra con alta tecnología. Hay producción de hidrocarburo, producción de gas y tenemos ahora el proyecto de distribución de gas a través de una tubería que va a aportar el gas necesario para el proyecto de desarrollo industrial en el corredor Interoceánico", destacó.

Alerta sigue por robo de material radiactivo

El mandatario estatal también habló sobre la fuente radiactiva que fue robada ayer en Tabasco y sostuvo que el Sistema Nacional de Protección Civil aún mantiene la alerta en Veracruz, Chiapas, Tabasco y Campeche.

Agregó que el material robado no representa peligro alguno, a menos de que su blindaje sea abierto o dañado, por lo que exhortó a chatarreros a ser cautelosos en caso de recibir el contenedor radioactivo con el afán de aprovechar el metal.

"Hasta hoy, sabemos que no ha llegado a Veracruz, podemos decir que no fue localizado el transporte en el que lo llevaban entre Chiapas y Tabasco, entonces es necesario informar a la sociedad, sobre todo a los que manejan chatarra, para que cuando vean el símbolo de alertamiento no lo rompan para evitar afectaciones a la salud".

Descarta corrupción en la PMA

El titular del ejecutivo también descartó que la Procuraduría de Medio Ambiente (PMA) haya intentado extorsionar o cometido irregularidades en agravio del presidente de la Coparmex Xalapa, Juan Carlos Díaz Morante, tras sostener que se trata de la aplicación de multas debidamente sustentadas por daños ambientales de parte de sus empresas.

Abundó que los señalamientos realizados por el dirigente de la Coparmex Xalapa "son porque sus empresas contaminan y se niega a pagar multas".

Agregó que el empresario no tiene en orden sus empresas desde hace años y que en administraciones anteriores "estaba acostumbrado a dar moches, pero como ahora no se puede, pues se le tiene que aplicar".

Reconoció que hay empresarios que tienen el compromiso ambiental muy en alto, al grado de que apoyaron para lograr sembrar más de 150 mil árboles durante la Jornada de Reforestación que se llevó a cabo en el estado durante agosto.

Finalmente, el gobernador invitó a disfrutar de la Cumbre Nahua que se llevará a cabo el 21 y el 22 de octubre en las instalaciones del Museo Kaná, con la participación de 80 expositores artesanos, cocineras y médicos tradicionales de Soledad Atzompa y de las Altas Montañas, en horario de 12 a 19 horas.