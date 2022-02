Todo el que quiera trabajar por el bien y la paz, cuente conmigo: Patrón Wong

A unas horas de tomar posesión como arzobispo de Xalapa, monseñor Jorge Carlos Patrón Wong asegura que buscará reunirse con todos los sectores de la población a fin de conocer los retos que tienen Xalapa y la entidad para poder encaminar su trabajo pastoral.

Dio a conocer que esas charlas le permitirán tener un panorama más completo de la situación que se vive en la capital y determinar las prioridades a seguir en la iglesia xalapeña a partir de este martes cuando se convierta de manera oficial en el sucesor de Hipólito Reyes Larios. “Vamos a descubrir las necesidades, todos las tenemos en la mente pero es bueno que tomemos conciencia para juntos hacer algo, lo que sea posible pero juntos”, dice.

Cuestionado sobre el clima de la violencia que prevalece en la entidad y la postura que tendrá la arquidiócesis sobre este y otros temas relacionados, Patrón Wong expone que el panorama en Veracruz es similar a la de otros estados de la república por lo que lo primero que hará como nuevo arzobispo será orar a favor de todo aquello que esté del lado de la paz y de la justicia y se dijo dispuesto a trabajar con quienes quieran hacerlo.

“Todos aquellos que quieran trabajar por el bien y por la paz, cuenten con nosotros. Los que quieran trabajar por la paz, cuenten con nosotros. Los que deseen que hemos pasos reales de justicia y de honestidad, cuenten con nosotros en la oración y en la acción”, señala.

El religioso destaca que tanto a nivel personal e institucional, la iglesia que representa está abierta para recibir a todas las autoridades. No obstante, deja entrever que hasta el momento no hay programada de manera oficial alguna reunión con el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez. “Estamos abiertos a todas las autoridades, siempre lo hemos estado y lo digo no solamente a nivel personal sino también institucional (...) La agenda de este primer mes está ya repleta porque los sacerdotes, religiosas fieles y laicos quieren tener contacto con su pastor y habrá que tener paciencia pero todo entra en la agenda sabiéndolo acomodar”.

Abundó que aunque no tiene contemplada una audiencia, cuando se reúna con García Jiménez escuchará lo que el mandatario estatal tenga que decirle y después buscará entablar un diálogo esperando que haya coincidencia entre ambos.

Durante su primer contacto con los medios de comunicación de la capital, Patrón Wong se dijo agradecido de haber sido elegido como Arzobispo de Xalapa y expuso que la fe de las y los fieles xalapeños se manifestó en él desde agosto pasado cuando comenzó a sentir "gracias especiales de Dios" en su corazón. “Era consecuencia de los fieles de la diócesis de Xalapa, era la gente que estaba rezando por un nuevo pastor”, dice.

Patrón Wong, recuerda que su relación con Hipólito Reyes Larios comenzó hace más de 30 años cuando él era sacerdote en Roma y el fallecido arzobispo era su director espiritual en el Colegio Mexicano. Después, cuenta, mantuvo con él una relación fraterna por cuatro años cuando era obispo de Papantla.

Previo a la conferencia de prensa, Patrón Wong visitó la rumba de San Rafael Guízar y Valencia, ubicada en la Catedral de Xalapa. Ahí, además de una oración personal hizo esta oración que incluye todas las necesidades de los veracruzanos.





