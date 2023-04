Fueron tres enfermeras las que cayeron de elevador de la Torre Pediátrica

Veracruz, Ver.- A pesar de que el mismo Secretario de Salud negó la caída de un elevador en la Torre Pediátrica de la ciudad de Veracruz, las enfermeras Sulamita y Claudia son las víctimas de este accidente que ocurrió el pasado lunes y que les generó lesiones como esguince de segundo y tercer grado.

Desde el accidente, solo la subjefa de enfermería se ha tomado la molestia de llamarles, el resto de los directivos ni siquiera han preguntado acerca de su estado de salud.

¿Cómo ocurrió el accidente del elevador en la Torre Pediátrica de Veracruz?

En entrevista relatan que el accidente se registró el lunes 17 abril en el elevador de la Torre Pediátrica de Veracruz, cuando tres enfermeras cayeron del tercero al primer piso.

Explican que todo fue muy rápido, pues el ascensor no hizo ningún ruido previo a la caída.

“No hizo ningún ruido, se cayó del tercero al primer piso y quedó atorado, no fue mucho tiempo y la verdad todo fue muy rápido, no nos dio tiempo de reaccionar, de hecho los dolores los sentimos como 40 minutos después y por nuestros medios nos fuimos al Issste a que nos revisaran, nosotras dos tenemos esguince en el cuello de segundo y tercer grado, pérdida de fuerza en los brazos, en hombros y adormecimiento de las rodillas”, relatan.

Comentan que les otorgaron una incapacidad de 14 y 20 días, sin embargo, están a la espera de que salga como accidente de trabajo para que se les paguen sus días conforme a la ley.

¿Cuántos accidentes en la Torre Pediátrica han ocurrido?

Las trabajadoras pertenecen a la sección 40 y acusan que desde que empezó a funcionar la Torre Pediátrica a la fecha se han registrado tres caídas del ascensor, pero al parecer se ha hecho lo posible para ocultar la información sin tomar en cuenta el riesgo que se corre, sobre todo porque tanto los elevadores de acceso a familiares como los de urgencia están en las mismas condiciones y les falta mantenimiento.

Las enfermeras Sulamita y Claudia son las víctimas del accidente ocurrido en la Torre Pediátrica | Foto: Ingrid Ruiz | Diario de Xalapa

“La intención no era esta, cuando nos enteramos que se dijo que no era cierto, que queríamos llamar la atención, que queríamos dinero esto no es así, el director ha negado la situación y no es justo porque si tenemos secuelas a la larga nada nos va a amparar por eso decidimos pedir la ayuda para que se nos otorgue el papel y lo firmen para que se reconozca”, exponen.

Las enfermeras piden que se les entregue el documento que ampare el accidente de trabajo para que no tengan repercusiones a fin de año con los estímulos por esta incapacidad.