Trabajadores de Limpia Pública piden salarios y prestaciones

Xalapa, Ver.-Trabajadores de Limpia Pública de Xalapa se manifestaron en Plaza Lerdo para pedir la intervención del gobierno estatal para que los trabajadores que no tienen contrato sean reconocidos y reciban un salario por el trabajo que realizan.

Octavio Vázquez Ramírez dijo que el 90 por ciento de las unidades de Limpia Pública salieron a trabajar para no perjudicar a la población, pero están pidiendo que se ponga un alto también a los despidos injustificados y al hostigamiento laboral.

“Pero la gente que está detrás de mí, el 50 por ciento no gana y está trabajando y no le dan ni un quinto, no les dan seguridad social, hay accidentes y por eso llegamos a esto”, dijo.

Pidió el apoyo del gobernador Cuitláhuac García Jiménez para que dialogue con el presidente Hipólito Rodríguez Herrero para que se pueda contratar a las personas que laboran sin tener sueldo ni las prestaciones de ley.

“Nosotros dejamos salir al 90 por ciento de los trabajadores para no perjudicar la actividad de este día a los ciudadanos, nosotros venimos pacíficamente, somos poquito porque somos del turno de la noche, vienen desvelados los compañeros”, añadió.

Agregó que los trabajadores arriesgan su vida, y varios de ellos la han perdido y no tienen apoya ni para ellos ni para sus familiares.

“Se caen de los carros, se mueren, no tienen apoyo económico, ni sus familiares, si se cortan la mano tienen que pagar sus medicamentos ellos con lo que recogen de la pepena, se llevan 70 pesos diarios y eso no alcanza para mantener a una familia ahorita en tiempo de pandemia”, añadió.

Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Acusó que además han sido amedrentados por la policía municipal por lo que piden la intervención del gobierno estatal para atender sus demandas.

“Apelamos a la buena voluntad tanto del presidente municipal como del gobernador para que voltee a ver a los trabajadores, no nada más este problema hay, hay hostigamiento laboral por parte de las autoridades y queremos que se acaben los despidos injustificados ya que se han corrido a muchos por acomodar a los familiares”, añadió.