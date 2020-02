Trabajadores del Ejecutivo seguirán buscando basificación

XALAPA, Ver.- El secretario general del Sindicato de Empleados del Poder Ejecutivo de Veracruz, Acdmer Antonio Galicia Campos, aseguró que continuará la lucha sindical para que desde la Secretaria de Finanzas y Planeación (Sefiplan) se reconozca la toma de nota en la que se establece que sus agremiados deben obtengan su base.

En conferencia de prensa, en la que responsabilizó a los servidores públicos de la Sefiplan de cualquier acto que se registre en su contra o lo que le pudiera pasar a él o cualquier integrante de su familia, indicó que desde noviembre el año pasado el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Tribunal Superior de Justicia del Estado les concedió la toma de nota y la basificación de 170 trabajadores para que a partir de noviembre obtuvieron ese beneficio.

La Sefiplan debe aplicar la clave 135 para que los empleados dejen de ser de confianza y con ello obtengan derechos laborales, entre estos los de estar inscritos en el Instituto de Pensiones del Estado, nuestra lucha es conforme a la Ley y no la vamos a detener

Recordó que el pasado 10 de febrero se tuvo que recurrir a la toma de las instalaciones de la Sefiplan porque no se ha logrado el reconocimiento de los derechos de sus agremiados.

En medio de la manifestación me detuvieron el 11 de febrero, no me dijeron los motivos, no me dieron a conocer los delitos, lo único que me pidieron es que desistiera de la lucha y que la orden para detenerme venía de arriba. Lo que quiero que quede claro es que no estamos actuando fuera de la Ley, nosotros contamos con la documentación que nos avala y sólo pedimos el respeto a nuestros derechos