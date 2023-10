Continúan manifestaciones de trabajadores del Poder Judicial de la Federación

Boca del Río, Ver.- Con la colocación de una lona afuera de las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, los trabajadores nuevamente se manifestaron y advierten que se sumarán a la convocatoria nacional como protesta por la iniciativa de eliminar los fideicomisos de esta dependencia.

De acuerdo con el secretario general de los trabajadores, Enrique Buenaventura Romo el paro sería la última opción ya que no se pretende afectar a los usuarios y por el contrario todas las manifestaciones serán pacíficas.

Explica que las movilizaciones empezarán desde las 8:00 de la mañana y otras dependiendo del horario del pacifico podría retrasarse y este lunes iniciaron con la colocación de lonas a las afueras de los recintos.

“Iniciamos con la puesta de las lonas, pero todos los trabajadores estamos laborando de manera normal y el paro es una última opción ya este martes estaremos pendientes del comunicado, estaremos leyendo el desplegado”, argumenta.

¿Por qué están inconformes los trabajadores del poder Judicial de la Federación?

El abogado de profesión expone que la inconformidad es por la eliminación de 13 fideicomisos y algunos de estos impactan en la cuestión laboral para todos los trabajadores, pese a que el gobierno federal dice lo contrario.

“La preocupación de las compañeras y compañeros es que no se nos afecte la cuestión económica, el presidente ha dicho que no hay afectaciones pero esperemos que así sea, que no dañen ni trastoquen nuestros derechos laborales”, externa.

En el caso de posibles afectaciones, se impactaría a seis mil trabajadores a nivel estado, concentrados en Boca del Río, Poza Rica, Coatzacoalcos, Veracruz y Tuxpan.

Cabe destacar que el tema de la desaparición de los fideicomisos está abierto en el pleno del congreso y se discutiría este jueves.

“Ahorita está abierto al parlamento, está a discusión la desaparición de los fideicomisos, se está revisando pero si pasa y nos afecta por supuesto llegaran las impugnaciones, ahorita estamos con la cuestión social que es la manifestación y la publicación de la lona”, agregó.