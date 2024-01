Sigue el caos: pese a puente no mejora la vialidad en Xalapa

El tráfico vehicular no cede pese a las obras que se realizan en la ciudad. Habitantes de la zona de Las Trancas señalan que aunque ya funciona el nuevo puente ubicado en la carretera Xalapa- Veracruz, no ven mejoraría en los accesos a esa zona.

Al realizar un recorrido por la zona donde se ubica el nuevo puente Las Trancas, que se llevó varios meses de construcción y que provocó caos para quienes viven en esa zona, se puede observar que ya transitan las unidades, pero el caos prosigue en la zona de Plaza América en dirección a Indeco Ánimas, donde está el monumento de la Araucaria.

Te puede interesar: Obras en Xalapa carecen de planeación: Colegio de Ingenieros Civiles

El caos vial sigue en horas pico. Principalmente en el carril de ingreso a la ciudad viniendo de Veracruz. Se puede pasar más o menos el nuevo puente pero al caer y acercarse a la zona comercial y donde está la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) comienza de nuevo el problema de vialidad.

Se observa el caos en la zona de América con dirección a Indeco Ánimas, donde está el monumento de la Araucaria | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Con el regreso a clases se reanuda el tráfico

Ayer mismo, cerca del mediodía, en el primer lunes hábil del año, con el regreso a clases y apertura de oficinas de gobierno, había problema para ingresar a la ciudad para quienes venían de Veracruz o Las Trancas, porque el acceso a la zona de la Torre Ánimas y a los fraccionamientos de esa zona se torna complicada a casi todas horas del día.

Tomás Álvarez Garrido, quien trabaja en uno de los negocios ubicados a un costado del Puente Las Trancas, comenta que en estos primeros días tras su apertura puede observar que evita un poco el tráfico, pero la funcionalidad no es la correcta.

Local ¿Ya verificaste tu auto? Extienden horarios para realizar trámite

“Yo subí por él antes de las 9 de la mañana y el tráfico era complicado ya a esa hora. Es porque siguen los trabajadores terminando los detalles y no han acabado de pintarlo, lo que hace el paso bastante confuso”.

Como un constante usuario, comenta que aunque no ha habido problema, ha notado que las personas confunden, porque no están todavía totalmente habilitados los accesos. A quienes se intentan incorporar al Trébol no está el señalamiento, entonces causa desconcierto entre conductores.

“Seguramente con el paso de los meses y que sea completamente terminado, pues mejorará la vialidad, obvio que no solucionará todos los problemas, pero al menos esperamos que dé fluidez a quienes transitan por la zona”.

Resaltó que la parte baja del túnel sigue bloqueada, “no ha sido habilitada y no se ve para cuando. Ese paso es necesario para que quienes vienen de Las Trancas se incorporen a Lázaro Cárdenas, es retorno, pero no lo han habilitado. Hay montones de piedras, hay hoyos y el acceso no es el adecuado”.

Falta de señalamiento causa desconcierto entre conductores | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Por último, dijo que como conductor uno espera que un puente sea parejo para una fácil circulación, pero aquí se nota como un poco desnivelado, “pero bueno yo le veo algunos detalles por lo que no le veo una utilidad”.

Los problemas siguen

Por su parte, Eduardo Hernández del Valle, comerciante de las Trancas, explica que los problemas de caos vial siguen, “porque llevamos meses con el acceso principal en un solo carril y eso nos hace perder tiempo y combustible para circular”.

Local La circulación en Xalapa va a mejorar, asegura Cuitláhuac García

Dijo que las autoridades volvieron de un carril el acceso principal de esa población por la construcción del puente, “pero según ya terminaron y nosotros seguimos igual, con todos los problemas porque tenemos que dar mucha vuelta para regresar a sus negocios o casas”.

“La verdad es que pensamos que en cuanto funcionará el puente se acabarían nuestros problemas para circular, pero no, todo sigue igual o peor porque muchos de sus clientes ya ni se acercan por la zona por temor a quedar atrapados en el intenso tráfico”.

Tomás Pardo, también comerciante de esta población coincide en que no ven para cuando se normalice el tráfico y se regrese a darle doble circulación a la calle principal, “porque eso mejoraría el acceso a restaurantes y comercios que hay en la vía, pero seguiremos esperando a que funcione el puente al cien por ciento y regresemos a la normalidad”, concluyó.

Entrevistado sobre el tema, el taxista Clemente González Rivera, quien dice tiene 14 años en este oficio, quien ayer andaba por la zona de Las Trancas, comentó que en su opinión en estos primeros días se ha notado una mejoría en el tiempo de traslado.

Indicanque no ven para cuando se normalice el tráfico | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

“Con este nuevo acceso podemos circular con mayor facilidad, aunque cuando se llega a la zona de Plaza Américas es donde se hace un cuello de botella. Pero creo que la vialidad es más fluida ahora”.

La construcción de paso superior vehicular (PSV) sobre la carretera Fed. 140 Xalapa – Veracruz tramo Las Trancas en el km 3+800, o Puente Las Trancas inició el 30 de abril del 2023 y fue puesto en operación, de manera preliminar, el 19 de diciembre pasado. Tuvo una inversión de 75 millones de pesos y forma parte del llamado Plan B de vialidad para Xalapa.