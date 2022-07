Tráiler de Texas: Cuerpos de jóvenes de Naolinco estarían con sus familias esta semana

El director General de Atención a Migrantes, Carlos Enrique Escalante Igual dijo podría ser entre mañana y el jueves cuando lleguen a territorio mexicano los cuerpos de los tres migrantes originarios de Naolinco, fallecidos en un tráiler en San Antonio, Texas.

Agregó que al día de hoy están los expedientes armados por lo que esta misma semana las familias podrían tener los cuerpos de los jóvenes.

“Hemos estado presionando mucho, la instrucción del gobernador y el secretario de Gobierno fue presionen mucho a las autoridades en los Estados Unidos para que nos den los cuerpos, porque no queremos más sufrimientos de las familias veracruzanas”.

¿Qué sucedió con los demás jóvenes veracruzanos?

Confirmó que el gobierno del estado se hará cargo de los gastos de traslado desde su llegada a México. Dijo que se espera que primero lleguen los jóvenes de Naolinco y posteriormente los de Misantla y Santiago Sochiapa.

Además, subrayó que sigue en seis el número de veracruzanos que perdieron la vida, pues de los cuatro posibles más, se ha tenido en contacto ya con tres de ellos y uno sigue en espera de que se identifique plenamente.

“Logramos encontrar a las cuatro familias, de los cuales tres con los que yo hablé de manera directa tanto con las familias y los migrantes, y están en perfectas condiciones, ellos no fueron víctimas de este tema de San Antonio, ellos no perdieron la vida, están bien, están fuera del país, formaba parte de un grupo que se había ido, pero no iban en el tráiler".

Refirió que se está a la espera de confirmar la situación de uno más para terminar con las cuatro búsquedas, “estamos esperando que Relaciones Exteriores nos mande las fotografías y pueda la familia hacer la certificación, que es o que no es”.

Tres personas son de Naolinco, uno de Santiago Sochiapa y dos más de Misantla | Foto: Reuters

Expuso que lo delicado del caso es saber que los migrantes utilizan documentación de mexicanos para ir en el tráiler, por lo tanto, si se tenía considerado que había 28 mexicanos en el tráiler hay que descontar a tres y se debe investigar a fondo para saber de qué países son.

“¿Qué pasó con estos veracruzanos, por qué aparecieron en esta lista de Relaciones Exteriores? Porque sus identidades fueron suplantadas, ellos en algún momento dieron una copia de la credencial, no sé, no sé cómo funciona este tema de los polleros, pero a lo mejor tuvieron que dar copia de la credencial y esa copia la pudieron haber utilizado para otras personas y ahí se pudo haber generado la confusión”.

Así, admitió que la familia del migrante originario de la Cuenca del Papaloapan, no localizado está desesperada, pues tienen dos meses sin saber de él, pero están a la espera de que Relaciones Exteriores les den los datos necesarios.