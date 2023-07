¿De vacaciones en Xalapa? Van tarifas por el servicio de taxis

Las tarifas por el servicio de taxis en Xalapa son las mismas desde hace años, por ejemplo, ahora cuesta más un litro de gasolina que el cobro mínimo por ruta que se especifica en la Dirección General del Transporte Publico de Veracruz, por lo que te vamos a contar cuál es el costo mínimo por el servicio de taxis en la ciudad.

De acuerdo a la Dirección General del Transporte Público del Estado, el cobro mínimo por una corrida de taxista, es decir la distancia más corta, por ejemplo, del centro de Xalapa hasta la Avenida Ávila Camacho sería de 18 pesos aproximadamente, al ser de los tramos más cortos que hay en la ciudad, todo depender el chofer.

Cabe resaltar que de acuerdo a la coordinación del Consejo de Transportistas del Estado de Veracruz, se cuenta con un registro que marca que la última actualización a las tarifas fue ¡en el año 2002! Es decir hace 23 años, por lo que al momento para muchos “ruleteros” las tarifas que existen ya no alcanzan para mantener el servicio de transporte.

También se cuenta que la tarifa oficial fue de 13 pesos con 50 centavos, que para muchos ya no aplica ya que no alcanza, debido a la inflación y por ejemplo, el costo por litro de gasolina y la cuenta que se tiene que pagar, en caso que el taxi no sea propiedad del conductor, por lo que ahora, de acuerdo a varios conductores el mínimo por corrida es de 20 a 22 pesos.

Cuáles son las tarifas por el servicio de taxis en Xalapa

Para saber el costo por el servicio de taxis en Xalapa, primero debes conocer que existen cuatro tarifas y todas se basa de acuerdo a los perímetros en los que se divide la ciudad, los perímetros son las calles y avenidas de Xalapa, el costo se mide por la distancia a la que se encuentran, tomando como referencia el Centro Histórico.

Perímetro 1 | 18 pesos | Abarca desde el centro y los alrededores como las avenidas Ávila Camacho, Ignacio de la Llave, Venustiano Carranza, Beristaín, Rectoría UV, Puente Atenas, Díaz Mirón, Santos Degollado, Montezuma, Xalapeños Ilustre, 20 de noviembre, Acosta, José Azueta y Nezahualcoyotl.

Perímetro 2 | 23 pesos | Va del centro de Xalapa hasta la zona Universitaria, Úrsulo Galván, Ruiz Cortines, Reyes Heroles, Ezquiel Alatriste, Arroyo del Paso y Encino, y las calles que formen parte de esa ruta.

Perímetro 3 | 25 pesos | Parte del centro de la ciudad hasta llegar a Sefiplan, Lomas de San Roque, colonia Zapata, Unidad Fovissste, colonia Caminos, Unidad del Valle, Agua Santa y Palo Verde.

Perímetro 4 | 30 pesos | Por último, al ser de los destinos más lejanos al centro de la ciudad aumento la tarifa, el destino es la colonia 21 de marzo, Cerro de la Galaxia, Prolongación Acueducto, Nuevo Xalapa, Residencial Las Animas, Xalapa 2000 y Unidad Sumidero, entre otros destinos.

Cabe mencionar que actualmente algunos taxistas cobran un mínimo de 30 a 35 pesos por el servicio ya que no se pueden apegar a los costos actuales ya que no es negocio, por el hecho del costo de la gasolina, la cuenta a entregar, las distancia, el tráfico entre cada destinos, que son temas que generan más gastos.

Por ejemplo, el aumento fue de 15 pesos aproximadamente, por lo que si vas a un destinos ya tienes una idea del costo de la tarifa y para evitar inconvenientes, lo primero sería ponerte de acuerdo con el chofer para saber el monto que te pueden cobrar por el servicio, así eres tú quien decide si sube a la unidad o espera encontrar una más barata.