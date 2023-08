Urge que autoridades rehabiliten parque ecológico en colonia Ferrocarrilera

Pese a que diariamente es frecuentado por jóvenes, niños y adultos para correr, jugar o solo caminar, el parque ecológico de la colonia Ferrocarrilera, de esta ciudad, está prácticamente en el abandono.

Los andadores y áreas verdes de esta área verde y de recreación lucen invadidos de maleza que ha crecido durante meses y que dificulta el acceso de los numerosos deportistas que lo utilizan para efectuar sus actividades físicas.

Puedes leer también: Niega alcalde cobros a fotógrafos por sesiones en parques de Xalapa

El jefe de manzana de la colonia Ferrocarrilera, Ricardo Cardona Pérez resalta que este parque es un sitio muy concurrido, pero lamentablemente desatendido por las autoridades municipales.

Indica que es un grave peligro que haya tanta maleza porque llegan muchos niños a jugar y a disfrutar de un rato al aire libre, “pero ante el abandono en que está lo tienen que hacer en los pocos sitios donde no ha crecido tanto la hierba y así evitar el riesgo de ser picados por insectos”.

Local Develan enorme monumento dedicado a Emiliano Zapata

Hacen falta sanitarios público en parque ecológico

Asimismo, resalta que es necesario que en el lugar se requiere de instalar sanitarios públicos, “porque es un parque muy visitado pero carece de ese servicio básico, para comodidad de sus numerosos visitantes”.

Esa es una obra que debería hacer el Ayuntamiento dado que el sitio es un parque ecológico de la ciudad y es visitado por mujeres y niños, que son los que más requieren de ese servicio dado que pasan un buen rato en el lugar.

Considera que este parque es único en la ciudad, por su ubicación y vegetación, pero lamentablemente está terriblemente descuidado y se puede apreciar porque tiene mucho tiempo que no acude personal de la Dirección de Parques y Jardines a chapear y limpiar la zona de jardines.

Recuerda que esta zona perteneció al sindicato ferrocarrilero y existe desde hace muchos años, desde antes de fundarse la colonia Ferrocarrilera “pero es obvio que las autoridades no le dan la importancia a este sitio”.

Vecinos se organizan para poder limpiar el parque ecológico

El vecino Pedro Lerdo Vázquez quien comenta llegó a vivir a la zona desde que se creó la colonia, señala que en años anteriores los vecinos han realizado jornadas de limpieza y en distintas ocasiones recibieron apoyos materiales de los presidentes municipales y particulares, para realizar trabajos en el parque, “pero ahora no se han podido organizar para mejorar el lugar”.

Señala que el sitio parece una selva y ya estuvo así en otras ocasiones, pero se le rescató por parte de vecinos y autoridades, “pero ahora está desatendido”.

Indica sea del estado, municipal o federal, el área verde requiere atención porque es utilizada por muchas personas, “porque es una prioridad que la población tenga espacios dignos de recreación”.

Comenta que hace algún tiempo llegó personal municipal, pero llegaban unas horas, tomaban tiempo de descanso y comida y aunque fueron semanas, no mejoraron la imagen del área, “eso no es culpa del alcalde Ricardo Ahued, sino de quienes protegen a personal que no cumple con su labor”.

Remarca que hay numerosos grupos de deportistas que llegan a ejercitarse, “por lo que se requiere que instalen aparatos para ejercitarse en la zona porque los que colocaron en la zona de la glorieta no son suficientes”.