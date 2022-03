Hoy es día de avanzar lento en carreteras; ve dónde y por qué

ORIZABA.- Este martes avanzará la marcha pacífica convocada por la Alianza Mexicana de Autotransporte (Amotac) a manera de protesta por los abusos contra los hombres camión, la inseguridad en carreteras y otros puntos que afectan a los transportistas.

Este paro es una forma de exigir a los diferentes órdenes de gobierno atienda a este sector que afirma no se tomarán casetas ni se bloquearán carreteras, solo será una marcha lenta que abarcará un solo carril.

"Nosotros no tomamos casetas, no somos delincuentes, va a ser una marcha pacífica vamos a ir en marcha lenta, tendremos puntos de salida, uno desde el paradero de San Cristóbal de ambos lados sobre la autopista, el PIVO en la zona industrial, Rancho Trejo y la Zona Conurbada", señaló Valentín Romero Trujillo, delegado de la zona centro de Amotac. Saliendo de Ciudad Mendoza desde el Rincón de las Doncellas, pasarán por Nogales, Ixtaczoquitlán, Fortín, Córdoba, hasta salir a Peñuela y terminar en el lugar conocido como Rancho Trejo en Amatlán. El aumento en costos del transporte afecta no solo al sector, también repercute en el aumento de precios en la canasta básica, algo que importa a todos, no sólo a los transportistas, afirmó Romero Trujillo quien pidió a la ciudadanía se una a la marcha lenta que realizarán este martes.

Entre las exigencias se encuentran más seguridad en carreteras, un alto a los abusos contra transportistas y la solución a distintas problemáticas relacionadas con el gremio del volante, se espera que se unan las 220 delegaciones a nivel nacional y reunir más de 500 mil hombres camión de estados como Veracruz, Puebla, Tlaxcala, México, Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos.

"Le pedimos a la ciudadanía que se una a este paro porque está perjudicando a la canasta básica, esta perjudicando al pueblo mexicano, porque aunque no tengas carro, en cuanto anda un kilo de papa, un kilo de jitomate, esto está perjudicando al pueblo mexicano", afirmó Valentín Romero Trujillo, delegado de la zona Centro de la Alianza Mexicana de Autotransporte (Amotac).

Este año dijo se pidió directamente el apoyo a los alcaldes y cabildo pues señala se han tenido abusos de autoridad por parte de transito y esperan no tener malos entendidos con los elementos y los dejen avanzar de manera pacífica.

En torno al tema de la Carta Porte y el reemplacamiento, dijo analizaron el proceso y no se niegan a pagar impuestos pero tienen algunas inconformidades al respecto, "este documento lo analizamos y solo es una carta factura para que este timbrando y solo esté recaudando impuestos", expresó. "Le exigimos al gobierno nacional estatal y gobiernos municipales que le pongan más atencion al transporte porque asuntos como la inseguridad nos está perjudicando en las cargas, en los carros que no aparecen, exigimos más seguridad en la ciudad, en carreteras y por eso es esta marcha lenta", señaló Valentín Romero Trujillo, delegado Zona Centro de Amotac.

Destacó que el transporte va a seguir fluyendo y trabajando, pues son las venas del país que mueven las cargas en todos los rubros, finalizó el líder transportista.