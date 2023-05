Enfermedades venéreas persisten pero jóvenes no usan preservativos, alertan

Pese a la gran cantidad de información que circula respecto a la salud sexual todavía hay jóvenes que no utilizan condón al sostener relaciones sexuales, lo que eleva el riesgo para contraer enfermedades venéreas, explica Tania González Beltrán, subdirectora de Promoción y Difusión de los Derechos Humanos del Instituto Municipal de las Mujeres.

Explica que la incidencia de enfermedades sexuales no es alta, por lo menos eso han detectado en los módulos donde realizan pruebas rápidas y gratuitas para detectar VIH y sífilis por parte del Instituto Municipal de las Mujeres, “son pocos los casos”, pero los que sí han logrado saber es que todavía hay jóvenes que no utilizan condón al tener relaciones, pese a conocer los riesgos de ello.

Tania González señala que en su opinión el no utilizar preservativo es el mayor riesgo que tienen los jóvenes para contraer una enfermedad de este tipo, “porque de acuerdo a los datos que tenemos sabemos que no es común el uso de preservativos, aunque el por qué no lo sabemos dado que son cuestiones confidenciales, pero por la encuesta que nos responden sabemos que así es”.

Explica que tras realizar más de 800 pruebas de detección en distintos módulos en esta ciudad, solo han hallado unos 20 casos positivos de sífilis, “significa que la incidencia es baja”, pero se puede saber que es porque rehúsan utilizar protección, principalmente. "Dicen utilizar otros métodos, pero se les explica que éstos sirven para evitar embarazos, pero no para evitar contraer enfermedades", subraya.

Durante estas jornadas, explica que se les dice a los jóvenes y a quienes se acerquen qué son las enfermedades venéreas y las diferencias entre VIH y SIDA, después pasan a realizarse la prueba “y con un solo piquete en el dedo se pueden realizar los dos diagnósticos y los resultados se les entregan entre 10 y 15 minutos".

Como parte del programa también se les habla sobre factores de riesgo que son cuestiones sanguíneas, sexual o trasmisión vertical que es de madres a hijos. Remarca que a todos los jóvenes se les hace hincapié en el uso de preservativo “para evitar riesgo de contagios de enfermedades venéreas”.