UV lanzó colección “Feminismos”; primera autora es la filósofa Giulia Sissa

Con la presencia de la filósofa italiana Giulia Sissa, la Editorial de la Universidad Veracruzana (UV) celebró de manera oficial el lanzamiento de su nueva colección “Feminismos”.

En la presentación del primer volumen, titulado El poder de las mujeres. Un desafío para la democracia, quedó claro que la colección está pensada como un espacio para la obra generada por el interés que, en distintos ámbitos, ha despertado el feminismo.

¿Qué obras se preparan en colección Feminismos?

Cultura

Aunque inicia con una obra extranjera y hay ya dos más en proceso de edición de autoras francesas, la colección está pensada también para textos de naturaleza, carácter y orientación feminista de la máxima casa de estudios de Veracruz y de instituciones hermanas, de acuerdo con la propuesta de la investigadora Estela Casados.

En el auditorio “Jesús Morales Fernández” de la unidad de Humanidades-UV, el secretario académico Juan Ortiz Escamilla explicó el inicio y desarrollo de la iniciativa, la cual, en su primer número, involucra a 28 personas, 16 de ellas, mujeres.

Ahondó en la dificultad para obtener los derechos, así como en el diseño, el cuidado de la edición, la “bien lograda” traducción a cargo de Cynthia Lerma y el significado que tiene contar por primera vez en español con El poder de las mujeres.

Comentaron la obra Estela Casados y Minerva Ante Lezama, moderadas por Anabel Ojeda, en una presentación que se extendió por cerca de dos horas para hablar tanto del libro como de estereotipos, roles de género cuestionables y la mujer y su acceso al poder y la toma de decisiones.

En su intervención, Estela Casados puntualizó que no es coincidencia que la apertura de “Feminismos” sea con el texto de Giulia Sissa, “indispensable para conocer el papel histórico y actual de las mujeres dentro del ámbito democrático”.

También calificó el lanzamiento como oportuno, por los tiempos que corren en México para los comicios electorales de 2024 y el rol histórico de las mujeres que participarán en las elecciones federales y estatales.

“Ellas no son las únicas que se encuentran en un momento histórico a la sombra de partidos políticos ocupando puestos de decisión, también lo están las mujeres en la cotidianidad de un país como México donde salen a protestar a las calles, presionan a las autoridades por servicios, agua, aborto seguro y legal. Que no nos maten, que no nos desaparezcan…”, anotó.

¿La política es viril?

La psicóloga Minerva Ante, con mirada crítica, reflexionó sobre la obra y la diferencia entre el feminismo europeo y latinoamericano; declaró que desde el territorio que habita –Xalapa, México–, “la política es viril”.

“La virilidad de los machos es un ‘continuum’ histórico y transterritorial… Me quedo con las preguntas, ¿queremos virilizarnos y entrar en la contienda política? ¿Queremos volvernos políticas ‘transformer’? ¿Queremos transformar la virilidad desde dentro de las instituciones?”, cuestionó.

Giulia Sissa se pronunció porque las mujeres “no echen” por tierra lo ganado y sigan perfeccionándose. En breve recorrido histórico, rememoró cómo ha sido vista la mujer por los hombres hasta llegar finalmente a los filósofos que sustituyeron las leyes de la naturaleza por los derechos humanos.

Nombró especialmente a Nicolas de Condorcet y subrayó que “el feminismo es un proyecto intermitente e interminable, siempre perfectible y constantemente obstaculizado”.

El poder de las mujeres. Un desafío para la democracia, autoría de Giulia Sissa, ya está a la venta y es anunciado por Agustín del Moral “como un recorrido crítico sobre el papel que la democracia ha dado a las mujeres desde la Grecia clásica hasta nuestros días, y la constante de que siempre ha sido relegada a un segundo plano en relación con el hombre”.