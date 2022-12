Vacuna cubana Abdalá llegará a México; ¿te la aplicarás?

Veracruz, Ver.- En próximos días estará llegando a nuestro país la vacuna cubana Abdalá para comenzar su aplicación, ante la llegada de temporada invernal, informó el delegado de Programas para el Desarrollo en el estado, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

Se trata de la vacuna cubana anticovid, con la cual buscan fortalecer el sistema inmunológico de los mexicanos.

“Muchos van a empezar a decir ´uy, los cubanos, ahora hasta en las vacunas. Es la mejor medicina que hay en el mundo, y son muy solidarios; por eso hemos traído y vamos a traer médicos de donde haga falta, pero vamos a atender la salud del pueblo".

¿Cuántas dosis de la vacuna cubana Abdalá llegarán a México?

Menciona que son 4 millones de biológicos que llegaran al país, y en breve comenzará los operativos para inmunizar a los mexicanos y algunos veracruzanos.

“Es muy fuerte, es covid, el sistema inmunológico lo refuerza con pocas vacunas por los datos técnicos de la vacuna”, señala.

Y aunque si bien la pandemia está “controlada”, pretenden evitar una nueva ola de contagios por la llegada de la temporada invernal, dice el funcionario federal.

“Ya viene el invierno y aunque esta “controlada” porque es una endemia, el Covid no está manifestándose, hay un repunte muy ligero de enfermedad, no está aumentando grave, ni hospitalizaciones ni desenlaces fatales, y aun los contagios son menores pero nosotros estamos a la viva y no queremos que nada se vuelva a elevar y se tiene que proteger a los adultos mayores", subraya Huerta.

De la misma manera, recomienda a la población y en particular la más vulnerable, que se vacune contra la influenza.





Por otro lado, Huerta Ladrón de Guevara indicó que sigue en marcha la bancarización de más de 25 mil ciudadanos de Banamex al Banco del Bienestar para que ahora la pensión de ese programa les llegue a través de esta última institución.

“Vamos a hacer la migración bancaria de todos los ciudadanos, vamos a hacerlo gradualmente. Los ciudadanos que tenían Citibanamex, vamos a transferir a más de 25 mil ciudadanos para darles la del Banco del Bienestar”, indica.

Primero lo harán con el programa de pensiones de adultos mayores y después lo harán con los beneficiarios del resto de los programas sociales.