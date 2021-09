Van contra exfuncionario de Sedema por Torre Centro

El ex director de Control de la Contaminación de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) será denunciado por haber incumplido con trámites de permiso para la construcción de la Torre Centro ubicada en el centro histórico del puerto de Veracruz.

El secretario de Medio Ambiente, Juan Carlos Contreras Bautista, señaló que se integra el expediente para presentar la denuncia luego de que el ex funcionario habría omitido solicitar una evaluación de impacto ambiental a esta edificación que tiene más de cinco pisos y que por ley debería contemplar.

“Se está armando el expediente para presentar la denuncia, no recuerdo el nombre pero es el ex director de Control de la Contaminación de la Sedema; no dio la autorización pero se saltó, hizo un documento inventado para decir que no era necesario un requisito. No hubo evaluación de impacto ambiental que está marcado en la ley”, dijo.

Explicó que la ley establece que todo aquel edificio superior de cinco pisos debe contar con una evaluación de impacto ambiental, pero en este caso no se presentó.

Refirió que no tiene conocimiento de que existan otros casos similares, de existir alguna denuncia se realizaría la misma evaluación de impacto ambiental.

Agregó que la Sedema al hacer la revisión de la documentación y encontrar estas irregularidades revocó el permiso por violar el procedimiento ya que no se emitió la evaluación de impacto ambiental.

“Es un tema de la Procuraduría de Medio Ambiente, mi actuación es revocar el permiso para darle vista a la Procuraduría de Medio Ambiente”, dijo.

Laguna El Farallón

En otro tema, cuestionado sobre las acciones de remediación en la laguna de El Farallón en el municipio de Actopan, por la extracción ilegal de agua, indicó que en 15 días se reunirán con ganaderos, pescadores y pobladores de la zona para explicar un programa integral que pretende cuidar la zona.

“Es un programa integral, con la temporada de lluvia ya tiene un nivel adecuado de agua, pero hay que tomar acciones para que a futuro esa laguna pueda recuperarse diversos factores fueron lo que originó que esta laguna quedara sin agua los principales interesados son los pescadores y nos hemos reunidos con ellos, en 15 días estaremos reunidos en una mesa para poder definir la estrategia”.

Refirió que la estrategia de la Sedema es conservar alrededor de la laguna porque solo es escurrimiento, no tiene una conexión con el mar y eso conlleva a que hay que cuidar el entorno.

“Ha crecido mucho la ganadería entonces también (…) se extrajo agua de manera ilegal, para eso también estamos en comunicación con la CAEV para que solamente pueda ser extraída el agua, pero de manera controlada.

“Se tiene que regularizar la extracción del agua, no se tiene contemplado que sea extracción por minería, no se tiene contemplado, pero se va a revisar. Hay que explicarle a los vecinos que extraen agua para actividades agrícolas que afectan a los pescadores porque no pueden sustraer su producto”, abundó.