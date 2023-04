¡Hasta seis robos diarios! Vecinos de fraccionamiento Homex piden más seguridad

Vecinos del fraccionamiento Lomas de Santa Fe, Homex, denunciaron que en los últimos meses se ha incrementado la inseguridad en la zona por lo que se dijeron hartos, ante la inacción de las autoridades.

La vecina Lorena Murrieta dijo que aunque han pedido apoyo al Ayuntamiento de Xalapa a través de oficios para reforzar la seguridad solo han recibido evasivas.

¿Qué actos de inseguridad se han presentado en el fraccionamiento Lomas de Santa Fe, Homex?

“Estamos hartos de la delincuencia, han saqueado departamentos, han golpeado, han jaloneado a niños, han llegado personas a apoderarse de los departamentos que están en Homex porque la empresa quebró".

Acusó que diariamente se registran hasta seis robos y los delincuentes incluso retiran las cámaras de seguridad para cometer con toda impunidad los atracos.

"Hay mucha droga por ahí que corre, hay mucha gente que no es de ahí que no conocemos, que no es propietaria, todos los que venimos somos propietarios y nos preocupa mucho la inseguridad que hay en nuestro fraccionamiento".

Por ello demandaron a las autoridades municipales que cumplan con la construcción de una barda perimetral pues fue una promesa y hasta ahora no ha ocurrido.

Acusó que los integrantes de la organización Fredepo abrieron accesos para entrar con vehículos y eso ha causado mayor vulnerabilidad para los vecinos.

"Nosotros exigimos al gobernador que nos pongan esa barda perimetral porque da a los Antorchistas que fueron a invadir a la Fredepo que fueron a invadir y hay mucho delincuente. Abrieron calles donde es la barda perimetral que no están en catastro y no les interesa, ellos mismos los de la Fredepo abrieron sus puertas y por ahí se cruza la gente con las cosas, tanques de gas, pantallas, hasta coches y camionetas, y nos preocupa".

¿Cuáles son los últimos casos de inseguridad que se han presentado?

Recordó que el sábado pasado agredieron a un joven, a quien le pasaron una motocicleta encima y aunque detuvieron a los presuntos responsables, los soltaron al día siguiente.

Lorena Murrieta dijo que aunque elementos de la Policía Municipal ha detenido a ladrones horas después salen libres, por lo que lamentó que esto siga ocurriendo.

"Ya los tenemos detectados, ya los hemos señalado, ya los hemos denunciado, nosotros como vecinos, pero no nos hacen caso. A partir de hace dos años a la fecha ya es más y más y más, hemos metido oficios porque queremos que pongan los jefes de manzana, los patronatos y hasta ahorita no nos han hecho casos porque según hay una pseudo líder que anda por ahí, pero no nos ayuda en nada", acusó.