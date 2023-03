Coparmex enumeró los problemas que enfrentan empresas veracruzanas

Los principales problemas que enfrentan las empresas veracruzanas son: inseguridad, robo de mercancías, robo al por menor “hormiga”, ciberdelitos, extorsiones y robos de identidad, aseguró Juan Carlos Díaz Morante, presidente de la Coparmex-Xalapa.

Entrevistado en el marco de su participación en el Seminario de Análisis de las Finanzas Públicas y el Desarrollo Regional en Veracruz, realizado en la Facultad de Economía de la UV, el empresario reconoció que al momento no puede saber si habrá cierres por el aumento de 20 por ciento al salario mínimo, sin embargo, adelantó que lo que si se vislumbra es que no se generen nuevos empleos. "Lo que están haciendo (las empresas) es tratar de conservar su base laboral, pero no creando más fuentes laborales”.

¿Por qué se habla que empresas sufren la migración?

Añadió que aunado a esto, las empresas locales están resintiendo la fuerte migración de mano de obra hay en la entidad porque no hay personal dado que hay una fuerte rotación. Indicó que es un grave problema para las empresas que los empleados duren un promedio de 4 a 5 meses, “porque ya no cuidan su empleo, ellos se van a Estados Unidos porque buscan mejores salarios y mejores condiciones económicas”.

Díaz Morante explica que muchos de los jóvenes veracruzanos optan por irse porque lo que reciben de salario no se compensa con lo que trabajan, uno de los principales factores. Lamentó que se registre este incremento en la rotación de trabajadores porque los salarios no corresponden al trabajo que se hace.

Expuso que hay 12 millones de mexicanos que ganan más del salario mínimo, pero están en la informalidad, “lo que hay que hacer es lograr que pasen a la formalidad”. Lo que se busca hacer por parte de las empresas es optimizar costos para no salir del mercado.

Asimismo, opinó que los recursos que entrega el gobierno con sus programas sociales han provocado que la gente se vuelva conformista y no quiera trabajar. Aclaró que no está en desacuerdo con que se den apoyo, pero deben entregarse conforme a un informe de resultado.