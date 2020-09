Veinte años de promesas para quitar caseta de peaje

CÓRDOBA, Ver.- Una lucha que suma más de 2 décadas, promesas de campaña sin cumplir y acuerdos en el olvido que cuestan dinero a los miles de automovilistas que diariamente transitan por la caseta de cobro 045 de Fortín, es la situación que empresarios y ciudadanos denuncian, pues dicen que representa un lastre para la economía de la región.

Hay personas que diariamente atraviesan esta caseta de peaje 2 o 3 veces, costando casi 200 pesos por pasada a transportistas y más de 30 pesos a automovilistas, que ven afectada la situación económica, por el pequeño tramo que representa.

La caseta de cobro número 45 de Fortín se instaló para recuperar la inversión realizada cuando se colocó el puente de Metlac, sin embargo con el paso de los años ahí permanece.

Han sido gobernantes y diputados los que han prometido el retiro de la caseta dentro de sus propuestas de campaña pero ni el actual gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, ha logrado retirarla, pero empresarios, integrantes del gremio de transporte y camiones de turismo y foráneos piden el retiro.

La carretera México–Veracruz es la vía más rápida para el transporte de bienes, servicios y personas a los estados de México, Puebla, Hidalgo y otras partes de la República, existiendo entre Córdoba y Orizaba una distancia de tan solo 25.6 kilómetros, por lo que existe una demanda de todos los sectores sociales y de todas las organizaciones productivas para que con base a estudios técnicos ya realizados desde 2002, cuando Fidel Herrera Beltrán estaba en el Senado, de que se retire la caseta.

PROTESTAS

Desde 1997 diferentes organizaciones de la sociedad y de los organismos productivos y del sector privado han venido manifestando con una iniciativa ciudadana que está debidamente fundada y que fue respaldada por senadores y diputados de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión, para quitar la caseta.

Cabe recordar que fue en noviembre del 2019 cuando el actual gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, dio a conocer que no se podría eliminar la caseta de peaje debido a las condiciones financieras.

Uno de los diputados que han retomado la propuesta es Rubén Ríos Uribe, quien advirtió que la medida administrativa tendrá un grave impacto en la economía y en declaraciones pasadas dijo espera que en un futuro se pueda quitar la caseta de cobro, pues genera afectaciones económicas, así como problemas de vialidad, siendo este un punto “de reunión” para manifestantes creando un caos vial peor a lo que normalmente es.

Por su parte, Lauro Rincón Hernández, delegado estatal de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C (Amotac), expresó que como transportistas desde hace 10 años quieren que se elimine la caseta.

Sabemos lo que representa el cobro de cuotas y carreteras, sabemos que es ilegal pagar por circular en tu país o carretera. Lejos de desaparecer o reducir costos los aumentan y esto es porque es la caja chica del gobierno.

Señaló que lejos de dar dichos recursos económicos a la mejora de las carreteras en la entidad, no se sabe qué se realiza con lo que se junta en la caseta de cobro de Fortín, las autopistas no son de primera, pues ya sea de asfalto o pavimento hidráulico hay baches y eso afecta a un carro pequeño y a uno de carga pesada no le afecta al momento, pero con el tiempo sí puede ocurrir.

“La caseta de Fortín fue creada para recuperar la inversión cuando se hizo el puente de Metlac y cuántos años tiene que se construyó el puente, cuántos miles de millones han recaudado; entonces ese puente está pagado, así como otros 10 puentes más”, enfatizó el transportista.

Dijo que la idea de la diputada María Josefina Gamboa Torales, del PAN, de reducir las casetas de peaje en el municipio de Veracruz se puede extender a la República mexicana y "es una buena opción".

Finalmente, Federico Lila Reyes, secretario general del Sindicato de Unidad Nacional de Trabajadores de Caminos y Puentes Federal de Ingresos y Servicios Conexos (SuntCapufe), expresó que Capufe tiene sus presupuestos de ingresos y egresos y apenas a ellos les llegó la propuesta de la diputada Gamboa Torales, sin embargo, ésta debe analizarse.

COSTOS

Las motos pagan 16 pesos, autos 33 pesos, autobuses de 2 a 4 ejes 83 pesos, camiones de 2 y 3 ejes pagan 69 pesos, camiones de 4 a 5 ejes pagan 134 pesos, camiones hasta los 9 ejes pagan 182 pesos, también se paga el excedente de eje y de carga.

La construcción del libramiento de Jalapilla a Esperanza, que planea construir el gobierno federal, aligeraría el flujo vehicular en Fortín y tener ahí la Caseta de Peaje 045, ya no sería viable, afirmó Luis Cruz Montesinos, presidente del Consejo Coordinador Empresarial Orizaba-Córdoba (CCE).

Dijo que tras casi 25 años de que el sector empresarial comenzó a buscar alternativas y el apoyo de legisladores y los tres niveles de gobierno para retirar la que consideran es una muralla económica entre ambas regiones, podría haber una solución.

Recordó que trasladar un porcentaje del cobro de esta caseta a la de Cuitláhuac y otro a la de Esperanza no es viable legalmente, pues son administradas por diferente fideicomiso, por lo que se buscan otras alternativas.

Reiteró que quitarla es imperioso, pues con la ampliación del puerto de Veracruz el flujo vehicular en esta zona se triplicará y generará más problemas a los transportistas de la región, que además de tener que pagar un peaje caro, pese a la cercanía de ambas zonas, perderían tiempo por las largas filas que se hacen en la caseta.

Va a haber un aumento de carga porque toda la mercancía que va a llegar del Pacífico, tanto por tren como por tierra al puerto de Coatzacoalcos, es la que se va a trasladar también en carga pesada de Coatzacoalcos al centro del país y viceversa.

Agregó que buscan tener la certeza de que el libramiento Jalapilla-Esperanza se construirá, porque eso ayudaría mucho a retirar la caseta. “Tenemos conocimiento de que ya hubo topógrafos en la región para ver la parte del libramiento. Hacerlo no será de la noche a la mañana, pero queremos ver los trazos y tener la certidumbre de si se va a empezar”, subrayó.

Cruz Montesinos resaltó que no es intención de los empresarios afectar económicamente a la Federación, por eso buscan otras soluciones a un problema que sí afecta a los empresarios de la zona centro y que no se ha resuelto por falta de voluntad política.

“Si podemos lograr un acuerdo con el que salga beneficiada la zona y también la administración federal, podríamos tener un resultado favorable”, concluyó.