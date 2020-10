Vendedores se quejan de restricciones en apertura del parque Juárez

Xalapa, Ver.- La líder de la Unión de Vendedores Fijos y Semifijos del Parque Juárez Yolanda Romero Rojas se dijo en desacuerdo con la apertura parcial del parque este miércoles puesto que no se permitirá que se instalen todos los vendedores.

Explicó que no se verán beneficiados por que solo lo abrirán para paso y ello impedirá que la población pueda quedarse por algún tiempo en ese lugar y comprarles.

Consideró que las autoridades están discriminando por lo que podrían realizar una manifestación al considerar que todos tienen el derecho de trabajar.

"No va a funcionar, no van a abrir el parque, la gente no va a disfrutar de venir y tomarse un helado o comerse unos churros, nada más quienes que se abra para que nos vengan a comprar y se vayan", criticó.

Y es que se les informó que solo será una parte de ellos los que podrán trabajar además de que globeros y neveros no podrán ingresar.

Otra queja es que, pese a que llevan más de seis meses sin trabajar los recibos de la luz llegaron muy altos, por lo que pidieron la intervención de las autoridades locales.

"Están llegando los recibos bien altos cuando tienen seis meses las casetas cerradas, esa es la primer inconformidad (...) este se vence mañana, ellos tuvieron la obligacion de haber dado de baja la luz porque ello decidieron cerrar el parque, la más alta es de 679", abundó.

Además acusó que el gobierno municipal les dijo que en 15 días tendrán que empezar a pagar al ayuntamiento el impuesto por instalarse en esa zona cuando muchos de ellos están pasando por situaciones económicas complicadas.