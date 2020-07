Veracruz está en riesgo máximo con 18 mil 67 casos de coronavirus

Este 23 de julio el estado de Veracruz se encuentra en riesgo máximo con 18 mil 067 casos de Covid-19, de los cuales mil 652 son los positivos y los de mayor contagio en 191 municipio. El miércoles pasado había 17 mil 625 enfermos. En los decesos también se registró un incremento ya que de 2 mil 344 pasó a 2 mil 384 en 138 municipios.

El secretario de salud Roberto Ramos Alor hizo un enésimo llamado a quedarse en casa, a no hacer fiestas ni pachangas, a no ir a la playa ni viajar entre municipios. Advirtió que de no seguir las medidas, no habría camas disponibles para personas con otras afecciones como infartos o para los accidentados.

Foto: Cortesía | Gobierno del Estado de Veracruz

No hemos logrado salir del riesgo máximo, reiteró, pues cuando Veracruz había pasado a color naranja, en una semana crecieron tanto los contagios que nuevamente pasamos al color rojo.

El puerto de Veracruz continúa estando en la punta con el mayor número de casos con 4 mil 553, el miércoles tenía 4 mil 462; Coatzacoalcos también muestra un incremento con mil 340, 12 casos más que el miércoles, y Minatitlán tiene al día de hoy 639 casos; Tierra Blanca tiene 199 casos, Cosamaloapan registra 462, y Cosoleacaque, 257.

Xalapa también mostró un incremento, pasó de 957 a 988; Perote tiene 132 casos, Coatepec, 101; Xico, 32; y Emiliano Zapata, 79. Córdoba tiene mil 143, ayer eran mil 127; Orizaba registra 597 y Fortín, 299.

En el norte del estado, Poza Rica pasó de 865 casos a 888; Tuxpan registra 448, ayer tenía 417 y Martínez de la Torre incrementó de 259 a 266.

Los casos este jueves llegaron a otros municipios, pues los infectados están ahora en 191 municipios, el miércoles solo eran 136 municipios, de ahí la solicitud a no transportarse entre municipios para no infectarse o llevar el contagio, a no visitar a familiares que no vivan en la misma casa y sobre todo a no hacer fiestas y reuniones.