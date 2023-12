Víctima de presunta violencia teme por seguridad de su hijo

Veracruz, Ver.- Tras la presunta violencia que sufrió con su expareja, Paulina Delgado pide a la Fiscalía General de Estado revisar la operación del centro de Convivencia Familiar Supervisada ante la presunción de que también su hijo pueda ser víctima de violencia y algún tipo de abuso.

Según expone, desde la separación con su expareja y padre de su hijo, las autoridades encargadas de la justicia han estado protegiendo al presunto agresor.

Te puede interesar: Veracruz: violencia familiar deja a 92 mujeres lesionadas solo en una semana

Aseguró que su expareja ha sido vinculada a proceso por el delito de violencia familiar y presunto robo pero que las autoridades de la Fiscalía han fallado en su favor.

Local Según el informe “Violencia Política Dirigida a las Mujeres”, hay más casos en Veracruz

“Quiero dar a conocer las irregularidades que ha habido hacía mi persona y sobre todo a mi hijo por parte de mi expareja que ha estado vinculado a proceso por violencia familiar y por robo y sin embargo en el juzgado de lo familiar he sido violentada por parte del juez que ha estado presionando en mi contra”, dijo.

Mencionó que el juez de lo familiar forzó la convivencia entre su hijo y su expareja y aunque prometió que serían bajo supervisión de personal capacitado en el Centro de Convivencia Familiar Supervisada, el menor le ha manifestado que se queda solo con su papá.

Comentó que aunque ella acude con el niño, en las instalaciones se le pide que se salga y que no se preocupe porque estará un psicólogo resguardando la integridad del menor.

“Mi hijo me ha manifestado que se queda solo con su papá, que no le parece cómo lo toca, incluso este jueves llegó con su ropa rasgada que porque su papá lo llevó al baño y que lo tocó, mi hijo es un niño de tres años, me debieron haber hablado a mí pero me obligan a salirme de las instalaciones, que espere afuera y no están cuidando a mi hijo, parece que están en mi contra cuando la agredida soy yo”, expresó.

La mujer hizo un llamado a las autoridades de la Fiscalía a revisar este caso para evitar poner en riesgo la integridad del menor pues asegura que su expareja es un hombre muy violento que pareciera que tiene el apoyo del juez.