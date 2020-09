[Video] Habitantes de Palo Gacho cierran nuevamente carretera; exigen liberación de detenido

EMILIANO ZAPATA, Ver.- Por segundo día consecutivo, pobladores de Palo Gacho, nuevamente cerraron la carretera que conduce hacía Veracruz, ya que exigen la liberación de un habitante de ese lugar que fue supuestamente detenido sin ningún argumento.

Cómo se informó, el pasado sábado personas de ese lugar, agredieron a elementos de Fuerza Civil, luego de que supuestamente los oficiales les pidieron una cantidad de dinero para dejarlos seguir conviviendo en un expedio.

Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Tras estos hechos, se dio a conocer que ese día no hubo ninguna detención, pese a la agresión y fue hasta el día lunes cuando detuvieron a una persona, quien aseguran nada tuvo que ver con los hechos del fin de semana pasado.

Luego de estos acontecimientos, habitantes de ese lugar, por segunda ocasión en menos de 24 horas decidieron cerrar la carretera para exigir que liberen al habitante de ese lugar, quien señalan nada tiene que ver con la agresión hacia los policías. Este lunes también la cerraron, pero por la noche se retiraron.

Francisco Carmona, quien se presentó como parte de un grupo de autodefensas, señaló desde el lugar donde se encuentra cerrada la carretera, que piden la liberación del ciudadano, ya que no tiene nada que ver con la agresión contra los elementos de Fuerza Civil.

Platicó que el detenido fue sacado violentamente de su lugar de trabajo el día lunes por policías de Fuerza Civil, quienes arribaron con patrullas con los números tapados sin ninguna orden.

Comentó que posteriormente el detenido fue llevado al río y finalmente canalizado a la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

Detalló que los hechos que desencadenaron todo esto sucedió el sábado, cuando personas desconocidas afuera de un expedio alteraban el orden, por lo que al arribar los elementos de Fuerza Civil, comenzó el enfrentamiento, y puntualizó que el afectado nada tuvo que ver en la refriega

El miembro de las autodefensas, dijo que durante la detención del habitante de Palo Gacho, quien señala es una persona de la tercera edad, hubo agresión contra mujeres, menores de edad, así como detonaciones de arma de fuego.

Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Dijo que no se quitarán de ese lugar hasta que liberen a la persona que fue arbitrariamente detenida.

En cuanto a la denuncia que ya está interpuesta ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz por parte del policía agredido, dijo que no está en contra de la ley y que están a favor, pero que se haga bien el trabajo, porque las personas que deberían estar detenidas, no lo están.

Aseguró que todos los habitantes están concientes de la forma en que se detuvo al trabajador, quien señala es "una persona trabajadora que no se mete en problemas y que es de la tercera edad", por lo que temen por su salud y hasta que no se libere, no se quitarán de ese lugar.

Manifestó que tienen confianza en la liberación del habitante, ya que afirma está todo documentado de la forma que fue detenido, por lo que esperan algo positivo para así también liberar la circulación de la carretera a la altura de Palo Gacho, que dejó vehículos varados que transitan por esta zona.