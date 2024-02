Familia de Xalapa pide ayuda de ciudadanos tras perder su vivienda en incendio

El miércoles pasado, en la colonia Revolución, una vivienda que está en la calle Paseo de Xalapa fue totalmente destruida por un incendio que se inició en un predio de su lado, provocando que una familia perdiera su patrimonio.

Por esta situación, el matrimonio de Esteban Luna Ramírez y Sandra Yamileth Sosa García, quienes también son padres de dos niñas de 2 años, 4 meses y un año, 3 meses, piden el apoyo de la ciudadanía, además de las autoridades, pues se quedaron sin nada.

¿Cómo ocurrió el incendio de la vivienda en la colonia Revolución de Xalapa?

Esteban Luna detalló que aproximadamente a la medianoche inició el incendio, “empezó a afectar el fuego mi triplay, empezó arder toda mi casa y solo alcancé a sacar a las niñas”, recordó el padre de familia.

Local ¡Puedes sumarte! Así ayudan activistas a personas vulnerables en Veracruz

Debido a esto perdió dinero, credenciales de elector, papeles, “todo se quemó, solamente alcanzamos a salir, incluso yo salí descalzo; no se pudo rescatar nada, fue pérdida total".

Aunque ya han pasado varios días, dijo que ninguna autoridad se ha acercado para ayudarlos, por lo que dice espera que los apoyen.

“Necesitamos mínimo cercar con un poco de block para cualquier cosa y evitar que un accidente vuelva a suceder. También triplay, polines y lo que se pueda para volver a poner en pie nuestra casa. Lo que necesito es el material y yo me encargo de la mano de obra”.

Respecto a cómo se pudo iniciar el fuego, indicó que pudo ser un accidente “a lo mejor dejaron una veladora prendida, no se sabe, pero el fuego ocurrió a un lado y se pasó a nuestra casa”.

El matrimonio de Esteban Luna y Sandra Yamileth Sosa piden el apoyo de la ciudadanía, además de las autoridades, pues se quedaron sin nada | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

Comentó que también necesita despensa y que no ha ido al Ayuntamiento por falta de tiempo, ya que se encuentra en el lugar, porque es el único que podría moverse para ir a solicitar la ayuda, sin embargo, no puede dejar a sus hijas y esposa solas porque no tiene en dónde dejarlas.

Por lo tanto, explicó que espera recibir apoyo con láminas y con madera para construir un cuarto que le dé seguridad a su familia y poder continuar realizando el procedimiento que siga con las autoridades para solicitar el apoyo necesario.

Respecto a cómo se pudo iniciar el fuego, indicó que pudo ser un accidente | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

"Ahorita nos estamos quedando en la casa del vecino abajo de unas lonas y gracias a los vecinos cercanos nos están apoyando con ropa porque nosotros salimos sin ropa, además, nos dieron cobijas para dormir los de Protección Civil esa noche, además, Bomberos de Xalapa nos dio unas cobijas y unas colchonetas".

Puntualizó que a través de las redes sociales se ha dado a conocer su caso y también dice no ha ido a pedir el apoyo porque no confía en las autoridades, "porque las autoridades hoy en día no hacen caso va uno y lo hacen a uno esperar mucho, porque no les urge, al que le urge es a uno; la tragedia ya quedó atrás y queda ver para adelante a ellos no les importa porque ellos viven bien, ellos viven bien económicamente, pero uno va al día".

La familia no pudo proporcionar un teléfono, pues los perdieron en el incendio | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

El padre de familia le dice a las autoridades que apoyen a las personas que necesitan. "Hay personas que realmente necesitamos y buscamos, porque esas personas humildes como nosotros son las que menos nos hacen caso porque así es la triste realidad en Xalapa y en muchas otras ciudades".

¿Cómo llevar la ayuda para la familia afectada?

La familia no pudo proporcionar un teléfono, pues los perdieron en el incendio, además, también se destruyó el dinero que ahorraban para el bautizo de una de las niñas; también perdieron zapatos, dos camas, un colchón nuevo y un triciclo; "prácticamente todo se perdió. No tenemos teléfonos para que se comuniquen con nosotros, no tenemos un contacto, pero sí contamos con los vecinos, ellos nos apoyan ahorita, nos quedamos aquí junto y aquí yo estaré, no tengo para proporcionar un número como dije, pero trataré de buscar un número lo antes posible; nuestro domicilio por si la gente quiere apoyarnos estamos en Paseo de Xalapa".

Esteban Luna Ramírez dijo ser ayudante de albañil y está a la disposición de las personas por si necesitan algún trabajo | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa Agradeció a las personas que le han brindado el apoyo, sin embargo, dice necesitar más para poder colocar en pie su vivienda | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

Esteban Luna Ramírez dijo ser ayudante de albañil y está a la disposición de las personas por si necesitan algún trabajo.

"Soy una persona trabajadora y cuando no hay trabajo voy a limpiar parabrisas, en algunas ocasiones estoy frente de Palo Verde o Ignacio de la Llave".

Por último, agradeció a las personas que le han brindado el apoyo, sin embargo, dice necesitar más para poder colocar en pie su vivienda donde vivirán sus dos niñas y su esposa con la que tiene 4 años de matrimonio.