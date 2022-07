Tragedia de Grace: Murieron 7 en agosto pasado y aún no les cumplen los apoyos

A casi un año del impacto del huracán Grace en la entidad, la familia Moreno intenta rehacer su vida tras haber perdido a cinco de sus integrantes debido al deslizamiento de un cerro en la zona del Río Sedeño

Tras la desgracia que le costó la vida a su esposa Dora Isabel, de 27 años y a cinco de sus seis hijos: Kevin, Cristofer, Axel Jair, Alexa y la bebé María Fernanda; Adan Moreno se fue una temporada a trabajar al puerto de Veracruz y hace apenas unos días regresó a Xalapa. Por su parte, el pequeño Axel quien fue rescatado con vida se fue a vivir con su mamá tras haber perdido a su madrastra y a sus hermanos.

Te puede interesar: Los meses pasan y no llega apoyo a productores, tras destrozos de Grace

Sonia Moreno, hermana de Adán y tía y cuñada de las víctimas explica que tanto su hermano como su mamá y su papá fueron reubicados en dos viviendas en la Reserva del Tronconal que la autoridad les dio. Sin embargo, acusa que se trata de un espacio improvisado ya que no cuenta con drenaje, agua, ni luz por lo que no hay las condiciones ideales para habitarla. “Están ahí porque no tienen a dónde más ir pero no está para habitar la casa (...) están las casitas pero así no se puede vivir”, cuenta.

Local PC advierte: Con permisos federales construyen viviendas en zonas de riesgo

Cuenta que debido a que sus papás son adultos mayores ha contemplado la posibilidad de llevarlos a vivir con ella nuevamente a Brisas del Sedeño y dejar la vivienda que les fue cedida por la autoridad. “Mis papás vivían en la casita de enfrente y mi hermano y su familia al fondo y si, les dieron dos casitas pero sin servicios”, reitera.

La mujer explica que su casa también tuvo afectaciones graves ya que el deslizamiento de tierra tiró varias de las paredes de la construcción trasera en donde habitaba su hijo. Pese a esto, asegura que no recibieron ningún tipo de apoyo más allá de las despensas que se entregaron a todos en la colonia y ropa que fue donada por la ciudadanía tras conocer la tragedia.

De nada sirvió la calcomanía de “Vivienda Censada” que personal de la Secretaría de Bienestar colocó en la fachada de su vivienda ya que no le fue entregado ningún apoyo ni económico ni en especie, señala con pesar. “Nos vinieron a poner esas cosas, despensas se entregaron. Estuvieron viniendo como dos semanas a traer despensas pero otra ayuda no”, añade.



¿Por qué no llegó el apoyo a la familia Moreno?

Cansado de esperar, Bryan Arturo Sánchez Moreno reconstruye, por cuenta propia, lo que el huracán Grace le quitó la mañana del 21 de agosto. Con su sueldo de repartidor, el joven de 20 años compró material de construcción y en sus días libres alzó ya un muro de contención.





Ayudado por su abuelo, ahora construye las paredes de un cuarto en la parte trasera del terreno que comparte con sus padres y hermano menor.

En entrevista, Bryan cuenta que el cerro que sepultó la casa de sus tíos y primos también afectó la parte de la construcción en la que vivía y lo dejó sin nada. Recuerda que tras el paso de la emergencia, personal de la Secretaría de Bienestar le informaron que sería apoyado con parte de lo perdido sin embargo, esta promesa nunca se cumplió.



Yo estoy construyendo por mi propia cuenta; nos vinieron a ver, nos dijeron que nos apuntáramos, pidieron los nombres de los que vivíamos aquí pero nunca nos han apoyado

Y es que, el deslizamiento de tierra sepultó su ropa, zapatos, cama, estufa, tanque de gas y demás muebles que tenía. Los primeros días tuvo que usar la ropa y zapatos que le donaron y ha empezado desde cero a habilitar su cuarto. “Nos quedamos sin nada mi esposa y yo, hasta la ropa y los zapatos se quedaron enterrados. Ya vamos para un año y no he hecho gran cosa porque la situación es difícil pero ahí vamos.

Sin dejar de trabajar en la mezcla, asegura que el miedo a que la tragedia se repita lo llevó a construir un muro reforzado que aguante en caso de cualquier derrumbe. Y es que, en la parte superior de su vivienda se encuentra una casa que “prácticamente está volando” por lo que eso también le preocupa.

Una menor de 7 años perdió la vida tras el paso del huracán Grace | Foto: Jesús Escamiroza |

Tuvo que pasar una tragedia para que los escucharan

A unos metros de la casa en la que vivía la familia, Rosa Alejandra Pascacio Vázquez, vecina de la calle Brisas del Sedeño asegura que la tragedia ocurrida en agosto pasado tras el impacto de Grace sigue sin ser superada del todo y que en la colonia aún se recuerda con cariño a Dora Isabel y a los pequeños que todos los días llegaban a la tienda que tiene en su domicilio a comprar.

Vuelve a leer: Ante las lluvias se necesita dragar algunas lagunas de Veracruz



Señala que lo que tampoco olvidarán fue el miedo que sintieron al ver como parte del cerro se vino abajo y ahora, con cada lluvia intensa regresa el temor de que esto vuelva a ocurrir. “Seguimos con miedo, la verdad porque a raíz de lo que pasó nos quedó el miedito. Antier que llovió yo estuve con el pendiente pero gracias a Dios no ha pasado nada”.

Sin embargo, Rosa Alejandra apunta que a raíz del incidente que costó la vida de seis personas, las autoridades pusieron los ojos en la colonia Brisas del Sedeño y que en los próximos días comenzarán las obras de drenaje y posteriormente la pavimentación. “Ahora si vemos las cosas en serio, que no nos están tomando el pelo porque ya vinieron las compañías y ya hay un comité de vecinos conformado (...) desgraciadamente tenía que pasar una desgracia para ser atendidos y que nos voltearan a ver”, dijo.

La mujer, que desde hace 22 años vive en esa colonia, cuenta que aunque la casa que ocupaban Adán, Dora y sus hijos sigue abandonada, existe un problema legal ya que un hombre se presentó como el dueño de ese terreno. Dio a conocer que esta persona pretende recuperar este espacio para habitarlo y que incluso tiene la intención de construir por cuenta propia un muro de contención para evitar otro desastre. “Dicen que los señores no eran dueños del terreno sino que lo estaban pagando, ahorita el dueño quiere retomar su terreno (...) me dijo que no quiere reubicación lo que quiere es recuperar su terreno”.

Tragedia de Grace también inundo la 21 de Marzo en Xalapa

El tiempo parece haberse detenido en la vivienda ubicada en la Francisco I. Madero, de la colonia 21 de marzo, donde en agosto del 2021 una menor de 7 años perdió la vida a consecuencia del paso del huracán Grace por Xalapa.

Local ¿Has sentido la canícula?, ¿está desapareciendo en Veracruz?



En las paredes de la vivienda sin número aún hay lodo seco de aquel 21 de agosto cuando una parte del cerro que está a sus espaldas se desgajó. En uno de los costados se puede observar un hueco en la pared por donde ingresaron los cuerpos de auxilio para rescatar el cuerpo de la menor que se encontraba dormida en su habitación.

Previamente, los vecinos habían roto ellos mismos la pared y tratado de remover la tierra que sepultó a la pequeña. Incluso, las huellas de las manos de los voluntarios siguen visibles en la blancura de la pared.



A un año de la tragedia que enlutó a la familia, la casa luce abandonada. Los recibos de luz y agua se han acumulado en la entrada principal de la casa de dos pisos en la que se mantiene un moño blanco en señal de luto y la calcomanía de "Vivienda censada" que colocó el Gobierno Federal tras la tragedia.

Contrario a la tranquilidad en la vivienda, en los alrededores de la calle Francisco I. Madero todo el caos y movimiento. Y es que, desde hace unas semanas comenzó la instalación de drenaje pluvial en esta calle.

Decenas de trabajadores permanecen en la zona y la calle fue cerrada a la circulación. Vecinos de la colonia aseguran que tras el impacto de Grace la autoridad “se acordó de ellos” y comenzaron los trabajos de drenaje que llevaban años solicitando.