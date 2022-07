¿Votarás para renovar a consejeros de Morena? No pedirán afiliación para participar

Morena se prepara ya para su reestructuración y reorganización en Veracruz y a nivel nacional por lo que los militantes y simpatizantes podrán elegir este sábado 30 a sus consejeros estatales para dar paso a la elección y la votación de una nueva dirigencia estatal, misma que tendrá que entrar en funciones el próximo 15 de agosto.

El Secretario de Organización del Comité Estatal de Morena, Yair Ademar Domínguez Vázquez, explicó que se elegirán 10 consejeros por cada distrito federal, en la entidad serán 200 por los 20 distritos. La mitad deberán ser mujeres y la otra mitad hombres, con la finalidad de garantizar la paridad en la integración del consejo. Se espera que por distrito participen de la jornada alrededor de 10 mil ciudadanos.

Te puede interesar: Alcalde electo, Pasiano Rueda quedó en libertad; los detalles

La segunda etapa, se daría el próximo 7 de agosto, aunque podría postergarse, en la que se elegirán los Comités Ejecutivos Estatales. “Esta segunda etapa consiste en que estos 200 consejeros, emanados de las votaciones distritales tienen que elegir al nuevo Comité Estatal, son siete carteras, la presidencia y seis carteras más y el presidente al igual que todo el comité tiene que ser de los 200 consejeros y los mismos consejeros votan por el nuevo comité, ésta sí es una votación cerrada, ya no es abierta como el 30 de julio y esto quiere decir que si se mantienen las fechas el 7 de agosto ya tendríamos nuevo comité estatal de Morena en Veracruz que entraría en funciones a partir del 15 de agosto”.

Local Morena busca reforma para que Rocío Nahle o Ahued puedan ser gobernadores; ¿en qué consiste?

Las fechas para el registro ya concluyó dado que se dio del primero al 15 de julio, y se pudieron registrar todos los ciudadanos que comprobaran su militancia o participación con Morena en alguna de las etapas: en algún proceso electoral, como representante de casilla, como coordinador territorial, brigadista, integrante de un comité seccional o hayan apoyado en alguna campaña. El pasado 22 fue publicada la lista de los registros aprobados, el que haya aspirantes que no fueran aceptados obedeció a varias razones, entre ellas que fueron candidatos de otros partidos en el 2021 y los mismos se registraron a participar en este proceso interno de Morena, por lo que se les negó.

“Porque no se puede aspirar a ser dirigente del partido si en algún momento se compitió en contra del partido o se hicieron acciones que afectaran de manera directa al partido. Estos son los casos particulares de quienes no se aprobaron sus registros o quienes en algún momento traicionaron la confianza que se tenía o que el partido les había otorgado e hicieron acciones en contra del partido”.

Sostuvo que la cifra exacta de los aspirantes aprobados la tiene el Comité Nacional; sin embargo, explicó que en el estado se registraron mil 560 candidatos y candidatas a consejeros en los 20 distritos, por lo que hay un promedio de 90 candidatos por distrito quienes deberán competir en asamblea y las cinco mujeres y cinco hombres más votados son los que quedarán electos como consejeros y consejeras estatales.

“Esto significa que quien aspira a ser presidente o presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena tiene primero que ser consejero. Es un primer filtro la elección de los consejeros y después de los mismos consejeros sale el Comité Ejecutivo Estatal”.

Local Gobernador respalda Ley Nahle, ¿en qué consiste?

Será ese mismo sábado por la noche cuando se conozcan los resultados de quienes son las y los consejeros electos para elegir posteriormente al Comité Estatal. La tercera etapa de este proceso interno se tendrá el 16 y 17 de septiembre, en donde se estará eligiendo a una nueva dirigencia nacional. En el caso del Dirigente Nacional Mario Delgado y de la Secretaria General Citlalli Hernández, se mantienen en sus posiciones por una resolución del tribunal, en el que ellos fueron electos por un periodo de 3 años.

Todos pueden votar en elecciones

Aclaró que en la próxima elección todos pueden votar, pues no hay requisitos para comprobar la militancia, sino que se tiene que llegar a los centros de votación, que se darán a conocer en las próximas horas por parte del Comité Nacional, con su formato de afiliación, copia de credencial de elector y su INE vigente.

“Llegan con estos tres documentos, cotejan que sea la persona y se entrega en la mesa el formato de afiliación con la copia de credencial de elector, porque al momento de participar, en ese momento el ciudadano se está afiliando y con esto se acaba un mito del padrón de Morena, cuántos son, cuántos hay, que a mí me excluyeron, no me dejaron, me rasuraron, me eliminaron, en ese momento te afilias sino te habías afiliado y si ya estás, ratificas tu afiliación en ese momento”.

Después se le regresa la credencial de elector al ciudadano y procede a votar por un hombre y por una mujer y los deposita en su urna. Las boletas se entregan en blanco pues una vez aprobados los registros, en cada centro de votación, se deberán colocar las sábanas con los nombres de los candidatos aprobados por el Comité Nacional y ahí el ciudadano elige a quien apoyar.

Vuelve a leer: Lo mandan a su casa: Exdiputado acusado de robar cadáver firmará en Pacho Viejo

Llamado a la unidad

Local Recuento: ¿Cuántos funcionarios detuvo exfiscal Jorge "N" y cuáles ya están libres?

Insistió en que el llamado a los militantes, simpatizantes, candidatos y candidatas a no caer en las viejas prácticas que durante años criticaron y señalaron. “Esa no es la esencia del partido y eso no es lo que queremos, no se trata de que llevemos a la mayor cantidad de gente a votar, no se trata de a ver quién acarrea más ciudadanos para poder votar, se trata de un ejercicio que se haga de manera libre, voluntaria, con la conciencia de apoyar y de ser parte de Morena, que no afiliemos por afiliar, sino que lo hagamos con ese sentido de pertenencia, con esa esencia, identidad, de respaldar el proyecto de Morena, a la Cuarta Transformación y al presidente”.

Refirió que el exhorto es a la unidad y que este proceso interno no sea el pretexto para generar una ruptura o conflictos internos que trasciendan más allá de la elección interna.

“Primero es el llamado a actuar con civilidad, honestidad, quienes están participando y quienes formamos parte de Morena y si hay algún ilícito que se cometa deberá ser denunciado y sancionado, pero además de denunciar ante la Fepade, se puede denunciar ante los órganos del partido. Nosotros tenemos una Comisión de Honestidad y Justicia que es la que se encarga de vigilar la normativa interna del partido y si alguien incumple en uno de estos ilícitos, más allá de esperar la determinación legal, puede haber una determinación interna del partido donde se puede suspender la participación o el derecho y no permitirle ser consejero estatal”.