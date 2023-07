Sigue la lucha: Campamento en Lázaro Cárdenas se mantendrá para impedir tala de árboles

El campamento de ciudadanos que fue instalado en la avenida Lázaro Cárdenas permanecerá hasta que haya una resolución legal con la que se impida la tala de árboles.

A la altura de la calle Félix Z. Licona, de la colonia Rafael Lucio, un grupo de ciudadanos recibe las firmas de ciudadanos que pasan en sus vehículos y se detienen un par de minutos.

¿Cuántas firmas se han recolectado en Xalapa?

Pasadas las 15:00 horas de este día, en papel se habían recolectado más de 5 mil firmas. Ayer martes se lograron más de 3 mil 500 Mientras que en la plataforma chance.org ya sumaban más de 17 mil, de las cuales más de 8 mil se lograron este día.

De acuerdo a los ciudadanos, la lucha no se detendrá hasta que se logre la detención de la tala de los árboles que quedan en la avenida, entre las calles Leopoldo Kiel y Gildardo Avilés, espacio en el que se construirá el paso vehicular como parte del Plan B de Movilidad para la capital veracruzana.

La noche del lunes y durante la madrugada del martes trabajadores de la empresa derribaron más de 30 árboles de este sitio. Sin embargo, la obra contempla la tala de 64 árboles, algunos de ellos con más de cuatro décadas de antigüedad.

Ante ello, un grupo de ciudadanos y ambientalistas se unieron para reunir firmas y recurrir a tribunales, a fin de presentar un amparo colectivo con el que se pueda evitar el derribo de árboles.

Este día trabajadores del ayuntamiento realizaron el retiro de luminarias, por lo que se prevé que se concluya con esta acción esta noche. Los ciudadanos que mantienen el campamento pidieron a la población acercarse y participar con vigilancia en la zona.

Lo anterior, debido a que un grupo de personas que consideran de riesgo se acercó para llevarles alimentos y algunos artículos, no obstante, aseguraron, que no presuntamente no tienen buenas intenciones, pues al parecer son un grupo de choque. Además, mencionaron que es necesario que la población se mantenga alerta ante posibles actos de agresión hacia los manifestantes.