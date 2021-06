Xalapa, hundida en el abandono, señala Lilian Cerecedo

Xalapa, Ver.- La candidata a la diputación local por el distrito 11 de Xalapa Rural, de la coalición “Veracruz Va”, Lillian Cerecedo Beaumont García, afirmó que la ciudad está hundida en el abandono y tiene altos niveles de inseguridad por lo que la marcha Para Rescatar Xalapa del domingo pasado, fue un reclamo de la sociedad que está exigiendo mejores condiciones de vida.

“Somos número uno a nivel nacional en número de secuestros, primeros lugares en feminicidios, hay subejercicio por parte del actual alcalde, entonces Xalapa está abandonada y nos unimos al llamado de muchas xalapeñas y xalapeños al vamos a rescatar a Xalapa”, dijo.

Sus principales propuestas son el empleo, la seguridad y la salud porque durante los recorridos que ha realizado, el principal reclamo y grito de ayuda es por empleo además de que existe un desabasto de medicamentos que es grave. “Sufrieron mucho por haberles quitado el seguro popular, hoy hay personas que no se pueden atender una hernia por decir lo más básico, no tienen para cubrir ese costo cuando antes el seguro popular cubría todo este tipo de enfermedades, además de los niños con cáncer que han fallecido por falta de medicamentos”, abundó.

Local Priistas reciben a Paty Lobeira y ratifican su apoyo para las elecciones

Reconoció que la apatía hacia las y los políticos es muy grande, porque la ciudadanía está cansada y harta de escuchar solo promesas en campaña; sin embargo, explicó que una de sus fortalezas es que ella no es política sino ciudadana. “Soy una ciudadana que nunca había participado en política, nunca he militado en ningún partido, apenas ahora que Acción Nacional me da esta apertura, tengo toda la certeza de que el 6 de junio voy a ganar”, dijo.

Agregó que, a la actual diputada local y diputado federal, se les ha olvidado cuál es su principal función que es ser representantes sociales y sociales desde el congreso del estado, visibilizando lo que “les quita el sueño” a las familias xalapeñas. “Visibilizando lo que nos quita el sueño a las mujeres xalapeñas y veracruzanas, entonces, sin duda eso es lo que hace falta, representantes populares y que siempre se acuerden todas las autoridades que este 6 de junio van a ser electas que nosotros somos servidores públicos y que estamos para eso, si cumpliéramos con esa función entonces otra historia sería”, abundó.

Recordó que es xalapeña de 38 años, madre de dos pequeños de 6 y 4 años, esposa, y licenciada en Derecho egresada de la Universidad Anáhuac de Xalapa, además de que hizo sus estudios de Posgrado en Monterrey, Nuevo León en Análisis Político y Medios de Información.“Nunca había tenido la oportunidad de poder participar en política; en este momento lo decidí porque hace un par de años, les dije no pueden ser tan malas decisiones que se están tomando constantemente y que nos están afectando a las familias, a las mujeres, los niños se están viendo afectados y tengo que participar de una u otra forma, tengo la capacidad, la preparación; yo siempre he trabajado en la iniciativa privada, negocio familiar y fue cuando empezamos a percibir toda esta crisis económica”, abundó.

Lillian Cerecedo Beaumont García, candidata a la diputación local por el distrito 11 de Xalapa Rural, de la coalición “Veracruz Va”/Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

De cara al 6 de junio, subrayó que hoy más que nunca la democracia y las instituciones están en riesgo, además de que estas elecciones son las más importantes de México y es importante salir a votar para hacer un equilibrio real en la cámara de diputados local y federal. “Es importante votar para hacer un cambio real en la alcaldía de Xalapa y que yo los invito a votar por las y los candidatos a nivel federal por la coalición Va por México y en el estado Veracruz Va, en mi caso los invito a votar por el PAN, por Lillian Cerecedo este domingo 6 de junio. Estaré a una puerta de distancia de la ciudadanía y me va a encantar recibirles, recibirlos y trabajar con ellos las necesidades que consideren que debe hacer su diputada local”.