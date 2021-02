Xalapa, a días de resolver el problema de la basura, por años

Xalapa, Ver.-Xalapa contará con un sitio de disposición final de basura “de primer nivel” aseguró el director de Medio Ambiente y Sustentabilidad, Juan Carlos Olivo Escudero, quien adelantó que la quinta etapa de este espacio estará en funcionamiento en los próximos días.

En entrevista, el funcionario destacó que la actual administración municipal va a dejar resuelto el problema de la basura en Xalapa por las siguientes dos administraciones, ya que una vez que esté llena la celda que se va a comenzar a utilizar, se cuenta además con una reserva territorial de 41 hectáreas para este fin. “Es una estructura que no tiene precedente en la historia de Xalapa”, dijo.

Precisó que el relleno sanitario de Xalapa está conformado por cinco etapas: la primera de ellas consta de 4 hectáreas, la segunda de 4 hectáreas y media, una tercera de 1.8 hectáreas, la cuarta etapa que se construyó encima de la primera y la que se está por inaugurar, la quinta etapa, tiene 3.5 hectáreas.

Actualmente recibiendo entre 420 a 450 toneladas diarias de basura lo que equivale a que cada ciudadano genera poco menos de un kilo de basura al día. Con la ampliación, dijo, se dispondrá de un espacio ideal para una ciudad mediana con la característica que no será un sitio “para enterrar la basura” sino que tienen una visión integral en la que se incluye la conservación de los ecosistemas. Aunció que dentro de nuevo espacio adquirido, el ayuntamiento compró fragmentos de bosque que se van a destinar a la conservación de ecosistemas en los alrededores del actual relleno.

“Alrededor de esas 41 hectáreas, cinco se van a dejar para la conservación con la seguridad de que son propiedad del ayuntamiento para futuras generaciones y al lado va a construirse un sistema de tratamiento industrial de la basura que es el biodigestor”, dijo.

El funcionario lamentó que en muchos municipios no existe la voluntad política para destinar recursos al tema de la disposición de basura ya que, aunque se trata de un tema fundamental en el cuidado del medio ambiente no son obras que las vea la gente de a pie. Además “Las decisiones politiqueras hacen que no se quiera invertir dinero para que esté enterrado porque nadie lo va a ver (…) es una decisión que no se ve a simple vista pero que es muy importante”.