Invasores se apoderan de áreas naturales protegidas

VERACRUZ, Ver.- Sin que los ayuntamientos emprendan acciones, los invasores se establecen en áreas naturales protegidas y de alto riesgo en los municipios de Veracruz y Medellín de Bravo, alertó el jefe de inspección y vigilancia de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA), Gaspar Monteagudo.

Luego del desalojo que realizó la dependencia estatal en conjunto con los elementos de la Policía Estatal en los alrededores de la laguna Olmeca en la ciudad de Veracruz, el entrevistado señaló que se ha detectado la invasión en otras áreas en la zona poniente y norte del municipio porteño, así como en el arroyo Moreno perteneciente a Medellín, donde tratan de rellenar los humedales para su establecimiento.

Indicó que en otro punto de la laguna Olmeca también hay invasión de personas que incluso pretendían construir una iglesia sin embargo la obra fue detenida por parte de la PMA.

Detalló que se trata de los invasores que se establecieron ya como colonia Rosa Borunda y que han estado rellenando parte de la laguna Real y Olmeca porque se han ido instalando en las orillas del manto acuífero.

Otro punto de invasión es en la zona de lo Predios 1, 2 y 3 en el poniente de la ciudad de Veracruz, que se han dio estableciendo en los alrededores de lo que se conoce como Tembladeras que es un área natural protegida. Comentó que otra área en Veracruz que también se ha estado llenando de asentamientos es en la zona de Río Medio al norte de la ciudad, donde han edificado casas en la barranca poniendo en riesgo la seguridad de sus habitantes.

“Tenemos varios problemas en la Rosa Borunda donde la gente se ha estado instalando, ya hemos retirado a gente, pero más tardamos en quitarlos que ellos en volver a construir, son líderes que especulan con las personas con necesidad, hay otras invasiones en la zona de los Predios, en Río Medio se han estado asentado muchísimas personas en toda la barranca del río y el municipio no ha hecho nada, Protección Civil no se ha movido y desafortunadamente esto va creciendo sin que la autoridad municipal no haga nada”, declaró.

En los alrededores de la laguna de Lagartos en el fraccionamiento Brisas en la zona norte de Veracruz también se ha registrado el relleno del humedal a causa de personas que habitan en los alrededores; la gente ha construido casas de lámina y cartón para establecerse.

El entrevistado agregó que, en el municipio de Medellín de Bravo, invasores han estado rellenando parte del arroyo Moreno en la zona del fraccionamiento Puente Moreno.

Lamentó que los municipios sean permisivos ante tanto asentamiento irregular porque las áreas de Planeación Urbana han dejado pasar el crecimiento excesivo de invasores.