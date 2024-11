Franquicias devoran y dejan sin ganancias a comercios locales y emprendedores

Los comercios locales enfrentan un enorme reto debido a que desde hace varios años empezaron a llegar a la ciudad infinidad franquicias con un soporte financiero y capacitación, que complican su permanencia en el mercado, advierte Rodrigo Teodoro Martínez Olivares, de la empresa Consultoría y Capacitación Empresarial, quien dictó la conferencia Crea tu emprendimiento, en la USBI-Xalapa.

En el marco de la Semana del Emprendimiento, organizada por el programa Emprende UV, Martínez Olivares expuso que es necesario hacer conciencia y buscar apoyar al comercio local.

Cada vez funcionan más comercios que se llevan el capital a otras entidades del país

Indicó que a los emprendedores locales les falta apoyo como financiamiento y capacitación para poder enfrentar la competencia en un mercado en el que cada vez hay más franquicias. “Cuando compramos en algunos de esos establecimientos que han invadido las esquinas, después de 3 días, el dinero ya no está en esta ciudad”.

Remarca que México tiene un impresionante potencial en cuanto a emprendedores, pero enfrentan obstáculos como la falta de financiamiento, hay poco crédito para quienes están pensando en instalar un negocio.

Es necesario que los compradores se decidan a apoyar y comprar los productos locales, “porque los emprendedores hacen un gran esfuerzo por permanecer en el mercado y porque al comprar ese capital se queda en la zona y crea una reactivación económica”.

Expone que en México se tienen muchas herramientas y, sobre todo, escenarios que a corto o mediano plazo pueden ayudar a impulsar el crecimiento de las empresas regionales. “Creo con que con las estrategias creadas con el Tren Maya y el Corredor Transístmico, habrá más oportunidades para las empresas veracruzanas”.

Dice que a corto y mediano plazo puede haber una detonación económica. “Sin embargo, la parte importante será que las empresas se fortalezcan con programas de capacitación, que es la que dará las herramientas de desarrollo de las competencias para las personas y así generar un crecimiento exponencial en cuanto a la formación del ser humano”.

A los emprendedores locales les falta apoyo como financiamiento y capacitación para poder enfrentar la competencia en un mercado en el que cada vez hay más franquicias | Foto: David Bello / Diario de Xalapa

Enfocarse en educar

El especialista señaló que emprender es una acción que debe fomentarse y cimentarse desde la escuela de nivel básico, “para que los sueños no se queden en el camino” y precisó que hay que buscar que los niños y jóvenes reciban una educación adecuada para materializar sus sueños.

Opinó que en el tema del emprendimiento la parte educativa es muy importante. “Nosotros debemos enfocarnos en la capacitación del personal, del trabajador, porque todo se basa en la parte de la educación. Debemos formar al ser humano desde la primaria, la secundaria, la primaria. Debemos educar para emprender”.

Reconoció que aunque las circunstancias de cada emprendedor son diferentes, el ser emprendedor conlleva tener la convicción y transitar en un camino que a veces no es fácil, “pero es la convicción lo que nos saca adelante”.

Lamentablemente, comenta, es complicado que un negocio local supere los primeros dos años y atribuyó esto en varios casos a la falta de capacitación del personal pero también a la competencia de las franquicias. “Muchos de los que emprenden, no persisten, porque no encuentran los caminos adecuados. Las franquicias se están comiendo a las pequeñas empresas en todos los sectores”.

Finalmente, el director de la empresa Crea Capacitación, invita a los emprendedores a buscar subsistir buscando enfrentar a esos grandes consorcios “que han instalado tiendas en casi todas las colonias de la ciudad”.

Los comercios locales enfrentan un enorme reto debido a que desde hace varios años empezaron a llegar a la ciudad infinidad franquicias con un soporte financiero y capacitación | Foto: David Bello / Diario de Xalapa

Pequeños comercios pierden clientes

Cada día se complica más el poder competir por las ventas cuando a unos metros se instalan pequeños supermercados que ofrece precios bajos en algunos productos, tienen ofertas y la ventaja de cobrar a sus clientes con tarjetas de crédito, coinciden comerciantes xalapeños. Añaden que todos esos son puntos que restan competitividad a pequeños comercios de la ciudad.

En los últimos años en que se han instalado más y más tiendas de conveniencia en las colonias de esta capital, son muchos los negocios familiares que intentan subsistir porque han sido una alternativa de ingreso para las familias durante muchos años atrás.

En la lucha por sobrevivir

Uno de estos negocios es la tienda de regalos y productos de papelería de Esther Alarcón Paredes. En entrevista la comerciante asegura que cada día tiene menos ventas, una por la falta de circulante entre las familias ante el encarecimiento de muchos alimentos básicos y segunda, porque en su colonia, la Progreso, funcionan varios establecimientos de los llamados de conveniencia que al ser franquicias, compra de mayoreo sus productos y tienen mejores costos.

Indica que estos negocios grandes, que se han instalado por todos lados y que son de varias empresas, tienen la ventaja de comercializan desde abarrotes, papelería, regalos, dulces, alimentos, bebidas e incluso hasta ropa, panadería y productos de limpieza, ferretería, pintura y bebidas alcohólicas, así que le pega a muchos pequeños negocios familiares que por años han funcionado en las colonias de la ciudad.

Indica que algunos vecinos están conscientes de su lucha por sobrevivir que acuden a comprarle, “pero lo cierto es que no podemos hacer mucho, porque siempre ganan al ser inmuebles que son una novedad y por comodidad las personas los prefieren”.

Es complicado que un negocio local supere los primeros dos años y atribuyó esto en varios casos a la falta de capacitación | Foto: David Bello / Diario de Xalapa

Situación es insostenible

José Pardo Hernández, por más de 20 años ha sostenido un negocio familiar, en su domicilio, en la calle Prolongación de Navarrete.

Con este comercio, José ha sostenido a su familia pero ahora vive una fuerte crisis económica, debido a que le han disminuido las ventas. La causa: en la esquina funciona una tienda conveniencia que vende lo mismo que él, pero también ofrece promociones.

Reconoce que “no es de ahora” ya que la tienda lleva ahí más de cinco años, pero ahora se ha notado más la falta de competencia, porque por un tiempo los vecinos optaron por seguir comprándole, pero pues si no hay dinero se busca lo más accesible y ahí ofrecen ofertas que las familias aprovechan.

Indica que no se explica cómo han instalado tantos supermercados en pequeño, “obviamente ellos se llevan una gran proporción de las ventas porque al pertenecer a grandes cadenas sus distribuidores le dan mejores precios, lo que es imposible para nosotros”.

Faltan incentivos

Carlos Abarca Torres, comerciante desde hace más de 18 años, comenta que cuando instaló su negocio de venta de productos alimenticios, como abarrotes y productos de limpieza, “le fue bien” porque no tenía tanta competencia, pero ahora que hay súper en todas las colonias, cayeron drásticamente sus ingresos.

Indica que aunque es un negocio pequeño, familiar, le iba dando para subsistir, pero ha notado que las ventas son menos porque hay mucha competencia, “no estamos en contra de que haya más negocios, lo que no estoy de acuerdo es que los pequeños que no tenemos apoyos, somos los que más perdemos porque no se puede competir”, concluyó.





