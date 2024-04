Diputados de la 4T aprueban la Ley de Amnistía

Con 258 a favor, 205 en contra y una abstención, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular los artículos no reservados, la Ley de Amnistía, que permitirá al titular del Ejecutivo Federal para pueda otorgar el beneficio de la amnistía de manera directa, sin sujetarse al procedimiento establecido, a personas procesadas, sentenciadas o en las que se haya ejercido acción penal.

Los beneficiados por la Ley de Amnistía deben aportar elementos comprobables que resulten útiles para conocer la verdad de los hechos en casos que sean relevantes para el Estado mexicano. Pasa al ejecutivo para los efectos Constitucionales.

El proyecto adiciona un artículo 9 a la Ley de Amnistía mismo que fue aprobado por la mayoría de Morena, PT y PVEM, contra los votos de la oposición del PAN, PRI, PRD y MC que no alcanzaron los votos para parar la propuesta del Ejecutivo.

El Artículo 9 señala: “Por determinación exclusiva de la persona titular del poder Ejecutivo se podrá otorgar el beneficio del amnistía de manera directa, sin sujetarse al procedimiento establecido en este ordenamiento, en caso específico que reúnan las siguientes condiciones.

“Uno, que la amnistía se otorga a personas que aporten elementos probables que resulten útiles para conocer la verdad de los hechos, en casos que sean relevantes para el Estado mexicano.

“Dos, que en contra de la persona o personas a las que se concede la amnistía se haya ejercido la acción penal, estén siendo procesados o se encuentren se sentenciados de cualquier delito.

“En el caso a que se refiere esta disposición no será aplicable la disposición del artículo dos de la presente Ley. La amnistía concedida, en términos de lo dispuesto por el artículo, extinguirá las acciones penales y las sanciones impuestas”, concluye el Artículo 9.

Se presentaron 3 mociones suspensivas y 71 reservas, mismas que fueron rechazadas por la mayoría del Pleno conformado por Morena, PT y PVEM.

Diputados del PAN y PRI señalaron que la amnistía es una atribución exclusiva del Congreso de la Unión plasmado en el artículo 73 de la Constitución; mientras que el Artículo 89 da atribuciones al Presidente, solo para otorgar el indulto.

EN VIVO / Sesión Ordinaria del 24 de abril de 2024 https://t.co/twxZEZDQOY — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) April 24, 2024

La reforma precisa que la amnistía concedida bajo esta modalidad extinguiría las acciones penales y las sanciones impuestas. Y que en los casos a que se refiere esta disposición no será aplicable lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley.

De esta manera, se destaca en el dictamen, podrán agilizarse los procedimientos y el otorgamiento del beneficio a quien se encuentre interesado, siempre que cumpla con los requisitos y aporte información de alto valor que se requiere en las investigaciones.

La propuesta se circunscribe en el orden de progresividad de derechos para las víctimas y sus familiares, a efecto de que se conozca la verdad sobre las violaciones de los derechos humanos y se logre una reparación integral y efectiva del daño.

Antonio de Jesús Madriz Estrada, del partido Morena, al hablar en tribuna señaló que esta ley no podrá ser concedida a personas reincidentes o quienes no soliciten la amnistía, ni a quienes no aporten elementos contundentes para esclarecer los hechos y sean beneficiados por la amnistía, pues se les extinguen las acciones penales y las sanciones impuestas respecto de los delitos, pero se mantiene la responsabilidad civil y a salvo los derechos de quienes puedan exigirlas y como los derechos de las víctimas.

Dijo que con esta reforma se busca alcanzar el modelo de justicia transicional, es decir, establecer una serie de mecanismos para acceder a la verdad a la justicia a la reparación del daño.

Rocío Esmeralda Reza Gallegos, del PAN, al presentar una moción suspensiva, señaló que ya basta de mentiras, la verdad es que después de robar el ahorro de los mexicanos pretenden seguir eliminando derechos y aumentar la impunidad, liberando delincuentes a modo.

Manifestó que los diputados del PAN someten a consideración esta moción suspensiva de este dictamen que es violatorio de diversas disposiciones contenidas en la Constitución.

Por tal, pidieron se valore esta discusión estéril en la que son por lo menos 15 artículos de la Constitución violatorios de la constitución.

Lo que pretenden es violentar con su mayoría el artículo 89 que señala expresamente las facultades y obligaciones del presidente. “Y ustedes intentan con esta reforma darle facultades que no están establecidas en la Constitución, pretenden eliminar todos los contrapesos para la aplicación de la justicia y perdonar secuestradores, violadores y narcotraficantes. Sí que quieren pasar a la historia por sus aberrantes reformas que tienen a México de cabeza”, afirmó.

“Su cuarta transformación que tiene un caos es un colapso en el sistema de salud, la seguridad, en educación, en la economía en donde pretenden engañar diciendo que todo está bien echando a perder los mejores 14 años con la posibilidad de crecimiento en México”.

Edna Gisel Díaz Acevedo del PRD, dijo ante el Pleno que los morenistas y sus aliados son cómplices del secuestro de la verdad, de la atribución exclusiva del presidente de la República, pues lo pone por encima del Poder Judicial y de la autonomía de la Fiscalía General de la República.

“Así como lo exime del cumplimiento de la ley en la que se adiciona el artículo 89 la reforma resulta una completa canallada, porque como lo dijimos ustedes usan de pretexto a los pobres víctimas de desapariciones forzadas y sus familiares para justificar la meta constitucional, atribución para dar amnistía”.

María Fernanda Félix Fragoso, de MC, advirtió que los mexicanos no saben lo que están votando sus diputados de Morena, porque lo que van hacer es “dejar libres a los amiguitos del presidente, en turno a los que les deben favores o peor a los que le sepan algo al monarca supremo”.

“Díganme si esto no parece una monarquía en lugar de un Estado de Derecho, y si quieren de una vez votamos para que por obra divina eligen el futuro presidente”.