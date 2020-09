Hay que ciudadanizar a Morena: Carmen Gómez, aspirante a Secretaría del partido

De cara a proceso electoral ya en marcha, Morena se debate en medio de la incertidumbre de todas las bases, la militancia, simpatizantes y la ciudadanía en general que solo espera que se ponga orden, que se acaben las propuestas desde la cúpula, “tirando línea”, “cargados los dados” y puedan participar todos en esta lucha para enderezar el país.

“Es necesario recuperar a Morena desde la base, desde los municipios, recuperar la vida orgánica con los comité de base y volver al padrón que ha sido causa de muchos de nuestros males, corregirlo y abrirlo a los ciudadanos. Más que morenizar a los ciudadanos hay que ciudadanizar a Morena, que es el patrimonio político que nos puede dar certeza de un cambio real para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos”, afirma Carmen Gómez Ortega.

CDMX PAN-CDMX también reconfigura sus alianzas para 2021

Consejera estatal de Morena en Querétaro, quien hoy se registra ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para contender por la Secretaría General del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), revela en entrevista todo el lado obscuro dentro de este instituto político que se apresta a elegir su dirigencia por mandato judicial, por Encuesta, a pesar de que no se contempla en sus estatutos.

“No fue decisión del partido que participaran los ciudadanos en la elección de sus dirigentes sino que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pronunció una sentencia que hay que cumplir. Me parece que es una forma de hacer llegar a la ciudadanía el mensaje de que en ´Morena cabemos todos´.

Revela a El Sol de México, que en las distintas entidades no hay atención por parte de la dirigencia nacional. “Nos han dejado siempre al margen. Quieren imponernos desde arriba, desde el mismo Comité Ejecutivo Nacional a un par de candidatos que pueden ser buenos, pero lo que no es bueno es la manera en que lo hacen”.

“Es otra proposición tirando línea, cargando los dados y no dejando que todos podamos participar en esta lucha que hemos dado de años para enderezar al país”, dice esta mujer fundadora de Morena y de tiempo atrás en las luchas sindicales con distintas organizaciones sociales en Querétaro y a nivel nacional.

Joven, con carácter y con la decisión de eliminar los “vicios” que carga el Movimiento, confiesa:

“No soy la única mujer que busca la Secretaría General, pero no me pida nombres, pero a varias las mandan al frente para dirigir a través de ellas. Yo no tengo quien me dirija. No tengo padrino político. A mí lo que me mueve son mis convicciones. No voy a ir para que alguien a través de mí o a mí me mueva los hilos. No tengo hilos, nunca los he tenido. Puedo hablar fuerte y quedito de mis convicciones”.

E insiste: “Levanto la mano a nombre de todos los que vivimos en los Estados y hemos visto tomar las decisiones centralizadas. Ya queremos que las cosas cambien de verdad. El descuido de las entidades en todas sus estructuras de Morena creó el caos. Estamos sin cabezas o con cabezas impuestas, sin recursos económicos para operar el trabajo político.

¿Por qué aspirar a la Secretaría General?

-Asumo el reto de contender por la Secretaría General porque veo que no hay quien levante la mano o defienda el derecho de la militancia en los Estados. Me molesta, me indigna mucho el centralismo, la imposición y sobre todo la exclusión.

Sobre los grandes liderazgos de Morena, la socióloga y política queretana Carmen Gómez Ortega, comenta: De Porfirio Muñoz Ledo, quien este martes se registró como candidato a la Presidencia de Morena, dijo:

“Es toda una institución en la vida pública, pero tenemos que reconocer también que Morena es un partido actual, un partido de jóvenes, de generaciones activas, dinámicas. Mi reconocimiento a Muñoz Ledo como ideólogo de nuestro partido. Me gustaría verlo en la presidencia del Consejo Nacional, donde se determinan las acciones a tomar para la ejecución y que en el CEN estemos todos en esa disposición de reactivar, de recuperar a nuestro partido”.

Y de Bertha Luján Uranga, comentó: “Ella tomó una decisión para no contender y es respetable. Sin embargo, no se acaba ir del todo, sigue al frente del Consejo Nacional. Y no se acaba de ir del todo cuando pretende apoyar a compañeras para que ocupen el espacio que decidió dejar”.