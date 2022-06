Joe Biden está sometido a fuertes presiones de conservadores: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó de nueva cuenta la negativa de la Casa Blanca para invitar a países como Cuba y Venezuela a la Cumbre de las Américas y acusó que Joe Biden, su homólogo estadounidense, está “sometido a fuertes presiones” de parte de interés políticos en su país, principalmente de conservadores.

El primer mandatario también lamentó que por las elecciones critiquen a México y advirtió que si pretenden "agarrar como piñata" a nuestro país, habrá consecuencias.

Asimismo justificó su ausencia en la cumbre, al sostener que no ve un propósito para ir al encuentro que se desarrolla en la Ciudad de Los Ángeles, California si no hay inclusión y sostuvo que por eso era momento de decir basta a las políticas excluyentes de políticos que hacen cálculos electorales.

"Entonces, Cumbre de las Américas ¿para qué?, y no considero que sea una gente de malas intenciones el presidente Biden, al contrario: yo veo a una persona buena, pero está sometida a fuertes presiones, a chantajes de estos personajes que están medrando con esa política. Nada más que, aunque entiendo la postura del presidente Biden, no la comparto, porque eso no se debe de permitir, ¡es tiempo de decir basta!, 'y no me vas a estar chantajeando', porque lo primero son los pueblos", expresó López Obrador en su conferencia de prensa matutina de este martes.

López Obrador indicó que está de lado de Biden, aunque agregó que para dar mayor claridad a su postura, respecto a su defensa de los pueblos en Latinoamérica, va a apoyar a quien respalde a los migrantes.

Subrayó que no apoya al partido Republicano y recalcó que sólo está con quien apoye a los migrantes.

“Puedo ser más claro: quien esté en contra de los migrantes no va a contar con nuestro apoyo y quién practique la xenofobia, el odio al extranjero no cuenta con nuestro apoyo y, el clasista, que en esencia es el desprecio a los pobres, no cuenta con nuestro apoyo y el que maltrate a un mexicano”, sentenció.

En ese tenor, se le preguntó si no apoya a Donald Trump, a lo que reviró: “en su momento lo vamos a ver”, dijo López Obrador y añadió que espera que cualquiera, “no solo el Presidente Trump, ahora en sus campañas sean respetuosos de México”, aunque advirtió que que “si van a querer agarramos de piñata, va a haber respuesta”.

El mandatario federal, finalmente, lamentó que por las elecciones en Estados Unidos no se puedan tomar decisiones y sostuvo que los norteamericanos deben cambiar esa mentalidad y pensar en la siguiente generación: “cuando tiene campañas no hacen nada, este año, no se pueden esperar cambios profundos, porque todo se mide en función de la elección de noviembre, eso también hay que cambiarlo, no hay que pensar en la próxima elección, sino en la próxima generación”, reprochó.