"No hay margen de cambiar la Ley Eléctrica", aseguran en Senado previo a debate

La reforma a la industria eléctrica entró a su fase final y será este lunes a las 18:30 horas en el Senado cuando las comisiones de Energía, Segunda de Estudios Legislativos y Medio Ambiente, abran el debate; durante el encuentro el bloque opositor llevará la propuesta de convocar a un parlamento abierto y evitar así un fast track de Morena y sus aliados.

Pero fuentes consultadas por El Sol de México señalan que las discusiones serán muy rápido “por qué no hay margen de cambiar la minuta’’.

La reforma preferente del Presidente López Obrador que pone por delante a la CFE en la generación eléctrica, relegando a iniciativa privada, ha topado con resistencias y la advertencia de controversias constitucionales, litigios internacionales y alza de tarifas.

Este medio informativo consultó a la presidente de la Comisión de Energía, Rocío Abreu Artiñano. “Nosotros estamos abiertos a sacar consensos y de escuchar todas las voces, sobre todo cuáles son las realidades y cuáles son los objetivos de la ley; estamos buscando fortalecer la soberanía en materia de seguridad nacional.

Apuntó que la ley no hace a un lado a los particulares, simplemente se está cambiando el cómo se va a comprar la energía, pero igual los empresarios tienen participación. “Hoy en día ni siquiera la CFE tiene la suficiencia de producir el cien por ciento de la energía que México requiere. Será un debate importante escuchar todas las opiniones y aclarar otros puntos que no se han manifestado con debe de ser”. Y recordó que son 30 días naturales para desahogar la minuta que envió la Cámara de Diputados.

La senadora de Morena agregó que abonará al consenso, tomar en cuenta a todos los senadores, aunque nosotros llevamos mano, todas las comisiones tenemos el mismo valor de votar en comisiones. Nosotros hemos estado escuchando a la iniciativa privada, desde la Cámara de Diputados hay el ejercicio de escuchar todas las voces, lo mismo en el Senado, subrayó.

Pero el coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, adelantó que “va a hacer muy rápido, porque no hay margen de cambiar la minuta’’.

El panista Julen Rementería del Puerto, que es secretario de la Comisión de Energía, destacó que junto con la bancada del PRI, PRD, MC y PVEM, van a solicitar de manera formal realizar un parlamento abierto.

“Estamos convocados este lunes en sesión virtual para discutir cuáles son los efectos de la minuta, que podemos adelantar son negativas. Se ve un escenario complicado para México si se aprueba como viene, pues abre muchos frentes no solo en lo local, sino en lo internacional con los socios comerciales del T-MEC y de otros países que también tienen intereses económicos en el sector eléctrico’’, dijo el panista.

Las prisas que dicen tener los senadores de Morena son mentiras, la discusión puede irse hasta el 20 de marzo, hay tiempos para deliberar y realizar modificaciones. “Si dicen que no hay margen de cambios, porque ellos dicen que no, pero hay tiempo para hacerlo, para discutir con mucho mayor información’’.

En tanto, el senador Miguel Ángel Mancera, que es integrante de la Comisión de Medio Ambiente, destacó que “no tiene notificación” de reunión de comisiones para abordar todo lo relacionado a la minuta.

Asimismo, Abreu Artiñano explicó que la energía eléctrica no es un tema cualquiera; “si ponemos las fichas en un solo lado, al final de cuentas cualquiera es susceptible de poder entrar en una política que la situación económica no sea factible, que pueda haber quebranto de una empresa, que simplemente no le conviene; las energía limpias son intermitentes y de pronto, aunque hay la necesidad, la empresa no surte la energía eléctrica, y tiene que salir CFE a buscarla y comprar donde haya con precios elevados’’.

“Nosotros tenemos que garantizar, independientemente de que sea o no un negocio para un particular, tener la certeza que la empresa no va a abandonar la plaza, eso quiere decir que una empresa privada, sino le conviene está en su derecho de decir, salgo del juego y el gobierno mexicano como es un tema de seguridad nacional, nunca dejará a un lado a la población, como fue con la insuficiencia de gas que surtía Texas’’.

Ahí está el ejemplo, donde entra CFE con lo que tiene para no parar al país, por eso fortalecer a las empresas mexicanas y eso no significa hacer a un lado a la IP.