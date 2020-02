AMLO niega extorsión a empresarios por rifa de avión presidencial

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los empresarios han aceptado apoyar “voluntariamente” en la compra de los cachitos de la rifa del avión presidencial.

“Los empresarios voluntariamente están ayudando, les agradezco mucho. Esto es de buena fe, no es obligatorio”.

Esto, después de que integrantes del PAN lo acusaran de haber extorsionado a la IP durante la reunión que sostuvieron el miércoles.

A este acto lo consideró como “excesivo”, pues dijo que quienes lo acusaron “saben de qué se trató. Que les pregunten si hubo una insinuación para que fuera a fuerza”.

Tras negarse a transparentar la lista de los empresarios que decidieron apoyar la rifa del valor del avión presidencial, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió que no habrá preferencias ni influyentismo como en los tiempos de Carlos Salinas de Gortari.

Foto: Presidencia

“Nosotros no vamos a darle el beneficio a nadie fuera de la ley, aquí no hay preferencias, no hay influyentismo. Ese es el problema, nos confunden, yo no soy Salinas. Sí calienta eso”, afirmó durante la conferencia mañanera.

Aseveró que por ley, no está obligado a revelar quiénes comprarán y distribuirán el equivalente a mil 500 millones de pesos en boletos de la Lotería Nacional, para el sorteo del próximo 15 de septiembre.

Subrayó que a petición de los hombres más ricos de México, defenderá su derecho al anonimato en este tema.

“No tenemos por qué hacerlo legalmente, y queremos protegerlos. Les dije antier, si ellos deseaban expresar que se dieran a conocer los nombres, lo hacíamos, si no, es como comprar los boletos de la Lotería, se queda en el anonimato”, explicó.

Foto Manrique Ganraria | El Sol de México

El mandatario recordó que lo que se recaude por la rifa y venta del avión será destinado a la compra de equipos de salud.

López Obrador advirtió que las discusiones continuarán por lo menos unos seis meses más, hasta que regrese el avión presidencial TP 01 José María Morelos y se realice la eventual rifa de su valor.

Tras esta reunión, el Presidente comentó que “ya obtuvimos compromisos de compra de boletos por la mitad de los 3 mil millones que pensamos obtener, es decir, ayer obtuvimos compromisos de mil 500 millones de pesos. Estamos hablando de dos millones, un poco más de 3 millones de boletos. A finales de este mes, ya la lotería comienza a distribuirlos".