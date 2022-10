PAN condena persecución política de la 4T contra Cabeza de Vaca

El Partido Acción Nacional (PAN) y los coordinadores de diputados federales, senadores y diputados locales, condenan la persecución política por parte del gobierno de Morena contra el exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

En un comunicado, el PAN demanda que se respete el principio de presunción de inocencia y debido proceso en este y todos los demás casos, por lo que las imputaciones deben ser serias y no de simples señalamientos que no contengan una sustancia probatoria real, que no se utilice con tintes políticos y mucho menos como venganza política.

Te puede interesar: SCJN tira orden de aprehensión contra gobernador de Tamaulipas

Señala que es evidente que en este caso se politizó la justicia y se utilizó de manera indebida, pues hay resoluciones judiciales que demuestran una actuación de justicia selectiva, con aras de favorecer un resultado electoral en la pasada contienda por el gobierno de Tamaulipas

El PAN siempre estará en favor de la justicia y de que se combata la corrupción en cualquier orden de gobierno, siempre y cuando haya pruebas claras de ello y no esté guiada por intereses o fines políticos, concluye el mensaje.

Hoy por la mañana la Fiscalía General de la República giró una orden de aprehensión contra Francisco García Cabeza de Vaca por delincuencia organizada. En relación a estos hechos, el Instituto Nacional de Migración (INM) emitió una alerta migratoria contra el exgobernador.

Sociedad Desaparecidos en Tamaulipas; familias mueren buscando

Asimismo, el Instituto Nacional de Migración (INM) giró una alerta migratoria contra el exgobernador, con la que busca evitar que el exmandatario fronterizo abandone el país por su probable relación en delitos de delincuencia organizada.

Por su parte, Cabeza de Vaca, escribió en su cuenta de Twitter "me entero por un comunicado de SEGOB de supuesta orden de aprehensión y alerta migratoria en mi contra. No me extraña esta nueva andanada en la persecución política. Al Gobierno le urgen distractores. Mi defensa aportará la información pertinente. Basta de perseguir opositores".