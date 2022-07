PRI denuncia a Layda Sansores ante FGR por violencia política contra legisladoras

Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, acudió junto a legisladores del partido a la Fiscalía General de la República (FGR) para denunciar a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, por los delitos de calumnias y violencia política ejercida en contra de la dignidad de las legisladoras.

Previo a una conferencia de prensa en la sede nacional del PRI, el dirigente nacional Alejandro Moreno y el coordinador de los diputados, Rubén Moreira, acompañados de un grupo de legisladores se presentaron en las instalaciones de la FGR para presentar la denuncia.

A través de su cuenta de Twitter escribieron “Las Diputadas y los Diputados Federales del PRI acudimos a la @FGRMexico para presentar la denuncia contra @LaydaSansores, por las calumnias y violencia ejercida en contra de la dignidad de las legisladoras. No permitiremos que quede impune el ataque a las mujeres”.

Anteriormente, la gobernadora acusó al dirigente del partido de presuntamente poseer fotos íntimas de diputadas del tricolor.

“Cuidado, diputadas, porque algunas de ustedes mandaron fotos en, de veras, unas hasta desnudas, entonces se las mandan a ‘Alito’ y ‘Alito’ con eso las tiene, y creen que él las va a cuidar y que va a proteger esas fotos, no, no pueden intimidar así con este señor, porque él no tiene escrúpulos”, comentó Sansores.

“Nosotros hemos sido muy cuidadosos de que esas fotos no salgan a la luz, pero yo creo que sí hay que tener mucho cuidado”, finalizó la advertencia de la Gobernadora.

Alejandro Moreno calificó como “una gran mentira” los señalamientos de la morenista que lo acusa de supuestamente tener fotografías de diputadas de su partido desnudas, aunque no dio más detalles.

“Es una gran mentira, esos son montajes como las filtraciones ilegales que han hecho de manera grotesca todos los días con una gran impunidad sin que haya justica en este país”, puntualizó.