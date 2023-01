Se va avanzando: AMLO asegura que hay diálogo para resolver disputas energéticas en el T-MEC

Ante la solicitud de empresarios para destrabar conflictos económicos en materia automotriz y energética entre México y sus socios comerciales de Estados Unidos y Canadá, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió que sí se está dialogando y se está avanzando mucho en ello.

“Sí, se va avanzando mucho, como nunca se necesita fortalecer la integración y ya se está avanzando”, aseguró.

“De manera diría yo natural, se está fortaleciendo la economía en América del Norte y hay que apresurarnos para terminar de ser autosuficientes en América del Norte y pensar en ser autosuficientes en todo el continente americano", recalcó el mandatario.

Este fin de semana, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el U.S. Chamber of Commerce y el Business Council of Canada, hicieron un llamado mediante una carta dirigida a los mandatarios de Mexico, Andrés Manuel López Obrador, de Estados Unidos, Joseph R. Biden y, de Canadá, Justin Trudeau, para que trabajen en favor de una rápida resolución de los procesos de solución de controversias en el marco del T-MEC en materia de energía, reglas de origen del sector automotriz y cuotas arancelarias de productos lácteos.

López Obrador negó este lunes en su conferencia que las diferencias comerciales afecten las relaciones comerciales con sus socios norteamericanos y subrayó que quienes acusan que México incumple los tratados comerciales son quienes querían hacer negocios sucios:

“Cuando no se quieren relaciones transparentes, limpias, honestas, por ejemplo, en el caso de la industria eléctrica ¿quiénes dicen que México no cumple? Pues los que querían hacer negocios sucios con las energías limpias”.

En referencia a las presiones para importar maíz amarillo de Estados Unidos que “quienes piensan en el lucro no piensan en la salud, claro que va a ver siempre esas diferencias, pero el Presidente Biden, el Primer Ministro Trudeau, pues no van a defender eso, no se puede defender lo indefendible. Sin embargo, van a seguir los opositores que quisieran que no fuesen buenas las relaciones, que se presentarán conflictos”, puntualizó.

"No hay presión para disminuir migración"

En torno al tema migratorio, López Obrador dijo que hay “muy buena comunicación en el tema migratorio” con el Gobierno de Joe Biden: “nos hemos entendido, nos hemos ayudado mutuamente, hemos evitado dos medidas lamentables y oportunistas, una es el tráfico de personas, y que en algunos casos están vinculados con la delincuencia organizada”.

Subrayó que no dejará de insistir en que para disminuir el flujo migratorio se tiene que invertir en el desarrollo de los pueblos.

Ante el cuestionamiento de si México es presionado para hacer de muro migratorio para Estados Unidos, dijo que se están buscando alternativas para no serlo: “Hay colaboración y se están buscando alternativas, por ejemplo, nosotros celebramos que el gobierno del presidente Biden haya decidido dar visas temporales a hermanos venezolanos y se quiere extender esto en caso de Nicaragua, Colombia, Haití, incluso Cuba, eso lo vemos bien”, destacó el mandatario mexicano.

López Obrador subrayó que se abordarán alternativas con el Gobierno de Estados Unidos para que los migrantes centroamericanos y sudamericanos puedan hacer trámites migratorios sin riesgos y llegar a Norteamérica sin pasar por México, ampliando el número de visas.

“No nos queremos adelantar, pero es parte de lo que vamos a tratar en la Cumbre y en la bilateral hoy, que se puedan hacer los trámites sin riesgos. Que se amplíe el número, pero no queremos adelantarnos, ya el Presidente Biden lo ha anunciado, no se entendió correctamente, pero sí es algo que, nos consta, funciona, porque aquí están los datos”, subrayó.

Sin embargo, dijo que, en tanto se convence a la Casa Blanca para esto, pidió a los congresistas estadounidenses que respalden la propuesta de dar recursos para el desarrollo de los pueblos centroamericanos.