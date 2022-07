Propuesta de “nueva ley” sobre feminicidio de Zaldívar es “oportunista”: feministas

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entregó hoy a la Comisión Permanente del Congreso una propuesta para modificar el artículo 73 de la Constitución y un proyecto de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Feminicidio.

Su propuesta, de una nueva ley concuerda con el modelo de ley que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en opinión de abogadas feministas, algunas que construyeron la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia, no es necesario poner el delito como de exclusividad para el Congreso, pero ese modelo de la OEA no se ajusta a los marcos jurídicos mexicanos, sino que es para otros países que sí hicieron una legislación aparte para el delito de femicidio o feminicidio y otras violencias. Modelo publicado en 2021.

La propuesta de Zaldívar Lelo de Larrea que busca reforma el artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución para agregar el delito de feminicidio y delitos vinculados, como facultad exclusiva del Congreso para legislar ese y otros es técnicamente incorrecto, afirmó la abogada Claudia Espinosa Almaguer, quien estudió la tipificación del delito de feminicidio en toda la República y encontró graves discrepancias entre un estado y otro.

La abogada afirmó que el ministro de la Corte actúa con una clara conducta “oportunista”.

La propuesta del ministro Zaldívar, que establece medidas de prevención, reglas especiales para la investigación, así como medidas de asistencia, protección y reparación integral, “no punitiva”, repite lo que ya está en la Ley de Acceso y otras reglamentaciones sobre víctimas, reparación del daño, etc.

Además, está duplicando otras conductas, combinando actos de negligencia médica y situaciones que no son de exacta aplicación, agregó la especialista, que coincide con la abogada Andrea Medina Rosas, quien participó en la elaboración de la ley integral de 2007.

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea explicó que, pese a que los juzgadores no son legisladores, esta propuesta jurídica se da en el marco de la colaboración de Poderes, como una manera de unir esfuerzos para resolver la violencia contra las mujeres.

En el preámbulo de la propuesta -difundida muy temprano por la SCJN- habló del documental que patrocinó el Poder Judicial, “Caníbal”, el que en opinión de la exlegisladora Martha Tagle Martínez estigmatiza el feminicidio, presentando a un asesino serial y a mujeres pobres. Cuando todos los estudios señalan que no se trata de eso. La exlegisladora, con otras colegas, durante tres años pidió unificar el tipo penal del feminicidio y que funcione el aparato de justicia, para abatir la impunidad. Lo que no sucede.

Espinosa Almaguer recordó que de las observaciones de CEDAW de 2018, de todo lo que observó sólo se cumplió con la tipificación del feminicidio, las demás recomendaciones están pendientes. Y dijo que no es verdad que se requiera una Ley de estas características, el equivalente de la legislación con enfoque feminista, que hay en otras regiones, y esa es la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia.

Consideró que los denominados en el proyecto como “delitos vinculados a este” aborda otras conductas que no son claras o que ya son delito en leyes especiales y reiteró que es oportunista querer ahora sí hacer un solo tipo para el delito de feminicidio, y dice en la página 2 que por eso se produjo el documental Caníbal.

La propuesta de una “nueva ley” se entregó a los presidentes del Senado, Olga Sánchez Cordero y de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, personalmente en una visita al Senado, para tratar con los integrales de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el tema de la violencia contra las mujeres.

Entre sus argumentos está, lo que es de público conocimiento, que en México cada día son asesinadas entre 10 y 11 mujeres.

Y dijo, “el país, como ustedes saben, vive una tragedia colectiva, mediante la cual, entre 10 y 11 mujeres son privadas de la vida todos los días”, dijo Zaldívar.

Su visita la hizo en el marco del llamado que hizo Ricardo Monreal Ávila, jefe de la bancada senatorial de Morena para sumar esfuerzos para disminuir y abatir la inseguridad.

Ahí el ministro explicó que “no es una ley punitivista, sino es una ley que busca prevenir y una reparación integral”, tal como se hizo en la Ley de Acceso de hace 15 años, que por ser integral abarca y atiende lo que se llama violencia feminicida, de la discriminación contra las mujeres al asesinato.

El ministro dijo también que: “no pueden seguir matando impunemente a las niñas y mujeres mexicanas y las autoridades no podemos seguir mirando hacia otro lado” ante los feminicidios que se registran en el país.

Al igual que Monreal Ávila, Zaldívar se pronunció por abrir el diálogo y construir soluciones para resolver este problema – el feminicidio- al que calificó como una “tragedia colectiva” porque la vida de las mujeres se violenta todos los días.

Dijo además que el asesinato de mujeres es “un asunto de tal gravedad, que llena de dolor y sufrimiento a miles de familias mexicanas, todos los poderes del Estado debemos estar del mismo lado, aquí no debe haber intereses partidistas, no debe haber intereses personales, no debe haber ninguna otra razón sino simplemente el avanzar a revertir este mal que no podemos seguir tolerando”.

Destacó que uno de los problemas que tienen los jueces para resolver sobre el delito de feminicidio, es que no está definido de manera adecuada y uniforme en la ley y cada estado lo conceptualiza de una forma diferente. Tal como lo solicitó la exdiputada Lorena Villavicencio de Morena, hace tres años y sobre lo que se discutió inicialmente con el Fiscal General de la República, lo que en la reunión destacó la presidenta del Senado.

Una iniciativa de las diputadas de la legislatura anterior, y algunas senadoras, que está pendiente de dictamen desde hace dos años en el Congreso.

La propuesta del ministro también habla de normalizar protocolos de investigación ya que los tipos del delito, son distintos, lo que dificulta la aplicación de una doctrina jurisprudencial que sea aplicable a todos los tipos y en ocasiones algunos de estos tipos penales, están mal elaborados lo que los hace inoperantes y un obstáculo para la investigación.

Argumento exacto de las iniciativas pendientes, de las diputadas y de las investigadoras, como la tesis de Espinosa Almaguer.

En la reunión del senado Olga Sánchez Cordero, presidenta del Senado, declaró que ninguna sociedad puede aspirar a la justicia, cuando se permite que el feminicidio, que es la más extrema de las violencias contra las mujeres, niñas y adolescentes, se normalice. Y comentó, que, en acuerdo con todos los partidos, se homologarán a nivel nacional las leyes locales que castigan el feminicidio con la actualización a nivel nacional de la Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Así se pronunció por la creación de una Comisión Nacional Antihomicidios y Antifeminicidios, que permita superar las limitaciones que actualmente tiene el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), así como la homologación del feminicidio en todas las entidades federativas, como se comprometió, siendo Secretaria de Gobernación.

Desde hace varios días el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, lanzó diversos llamados a los distintos sectores de la sociedad y a los Poderes de la Unión para realizar propuestas que enriquezcan la estrategia nacional de seguridad implementada por el gobierno federal.

Ayer, en reunión de la Junta de Coordinación Política, se inició el proceso de revisión a la Estrategia Nacional de Seguridad del gobierno federal encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), esto para profundizar en el fenómeno de violencia que se vive en México y poder coadyuvar a reducirlo. Medidas claras, como las que piden estos días la jerarquía y los feligreses de la Iglesia Católica, en declaraciones, marchas y movilizaciones en todo el país.

Ricardo Monreal señaló que esta reunión transcurrió en un ambiente de total respeto y en cumplimiento de sus atributos como líderes de bancada en el Senado de la República.

“Lo hacemos sin descalificación, sin oportunismo político, sin ideologización, sin simulación, en cumplimiento de nuestra responsabilidad constitucional”, dijo.

SemMéxico publicará en los próximos días, un análisis de las propuestas, sus postulados y dónde y cómo se cruza con leyes vigentes, como la de víctimas.